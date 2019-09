Apple przestrzega przed nieautoryzowanymi serwisami

Posiadacze iPhone'ów 11, 11 Pro i 11 Pro Max, którzy zdecydują się wymienić szybkę w telefonie gdzie indziej niż w autoryzowanym punkcie Apple'a, zobaczą wyświetlone na naprawionym ekranie informacje o niezgodności nowej części z urządzeniem. Apple twierdzi, że chce w ten sposób ustrzec swoich klientów przed korzystaniem z podzespołów z niepewnych źródeł. Również nieprzeszkolony pod kątem napraw iPhone'ów personel, któremu powierzymy smartfona, może, zdaniem firmy, przynieść telefonowi więcej szkody niż korzyści.Jakiś czas temu podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku „podróbek" baterii do iPhone'ów.

Jednocześnie Apple podkreśla, że chce zwiększyć dostępność części do iPhone'ów oraz szkoleń z ich montażu również dla nieautoryzowanych serwisów, które zdecydują się podjąć współpracę z koncernem. To wpłynęłoby na komfort posiadaczy smartfonów firmy, ułatwiając wymianę komponentów bez strachu o to, że nowa część zaburzy prawidłową pracę urządzenia.

fot. sandeep darji - Pixabay