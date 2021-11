Apple szuka specjalistów od sieci 6G

Przeskoczyć generację

Koncern Apple jest już znany jako projektant procesorów. Dotychczas jednak nie zajmował się układami modemowymi, ale niewykluczone, że ma zamiar spróbować sił także i w tej dziedzinie.

W połowie października na stronie internetowej Apple'a pojawiły się dwie identyczne oferty pracy. Firma szuka do oddziałów w Cupertino i San Diego osób na stanowiska „architektów platform komórkowych 6G" (6G cellular platform architect).

Na liście wymagań stawianych kandydatom znajduje się „głęboka wiedza techniczna w co najmniej jednej z następujących dziedzin: projektowanie modemów 5G NR i znajomość standardów 3GPP (...)". W połączeniu z faktem, że ogłoszenia zostały przypisane do kategorii „hardware" można przypuszczać, że Apple przygotowuje się do samodzielnego zaprojektowania modemów zdolnych do pracy w sieciach szóstej generacji. Obecnie firma polega na układach 5G dostarczanych przez Qualcomm.

Prace nad standardem 6G dopiero się zaczynają. Sieci szóstej generacji mają pracować na częstotliwościach od 100 GHz do 3 THz – takiego zdania jest organizacja IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Szybkości transmisji mogą sięgać 1 Tb/s.

fot. Pixabay