Apple ukarane za spowalnianie starych iPhone'ów

Apple będzie musiało zapłacić wysoką grzywnę za spowalnianie starszych modeli telefonów z iOS-em. Francuski urząd ochrony konsumentów nałożył na koncern grzywnę w wysokości 25 mln euro, nie akceptując argumentów firmy, która stwierdziła, że proceder miał na celu przedłużenie żywotności akumulatora.

Apple powoływał się na to, że zużyte akumulatory mają mniejszą wydajność, przez co mogą nie dostarczyć wystarczającej energii do procesora, a to może powodować szkodliwe dla sprzętu wyłączenia. Komisja nie dała się jednak przekonać i oprócz nałożenia grzywny kazała firmie poinformować o karze na francuskiej wersji strony internetowej.

Sprawa dotyczy głównie aktualizacji 10.2.1 i 11.2. Apple sam przyznał się ok. dwóch lat temu do stosowania praktyk spowalniania sprzętu i w ramach przeprosin obniżył ceny wymiany akumulatorów w oficjalnych serwisach. W kolejnych aktualizacjach pozwolił natomiast użytkownikowi na wybór opcji spowalniania. To jednak nie wystarczyło i firma musiała stanąć przed sądem.

fot. Apple