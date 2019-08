Apple umożliwi zlokalizowanie gadżetów nawet w trybie offline

Apple ogłosił, że wkrótce wprowadzi przydatną aktualizację programu Znajdź mój iPhone. To narzędzie służące do odnajdywania zagubionych gadżetów Apple'a za pomocą innego urządzenia z systemem macOS lub iOS. Największą wadą aplikacji było jednak to, że lokalizacja zapisywała na mapie tylko ostatnie miejsce, w którym dany gadżet był połączony z siecią lub innym urządzeniem (w przypadku słuchawek AirPods).



Producent chce umożliwić użytkownikowi znalezienie zguby nawet, gdy ta znajduje się w trybie offline. Z pomocą przyjdą komputery Mac (możliwe, że w przyszłości też iPhone'y), które będą od czasu do czasu emitować specjalny sygnał Bluetooth. Gdy zostanie odebrany przez niepodłączony do sieci gadżet, odeśle on komputerowi informację o swoim położeniu, a ten przekaże ją na serwery Apple. Jeżeli sprzęt widnieje w bazie, jego położenie zostanie nadpisane.

Zguba nie musi być nawet sparowana ze źródłem sygnału, bo w sprzęcie Apple'a wyłączenie Bluetootha oznacza w praktyce jedynie przełączenie w tryb czuwania.



Drugą, równe znaczącą zmianą, będzie nowa nazwa programu, wynikająca z przeniesienia do niego funkcji aplikacji „Moi znajomi". Pokazuje lokalizację bliskich osób, wyposażonych w urządzenia z iOS-em. Po połączeniu, całość będzie nazywać się po prostu „Znajdź". Daty premiery nowego narzędzia i listy zgodnych z nim urządzeń jeszcze nie ujawniono.

fot. Apple