Apple zaakceptował rosyjskie przepisy

Pod przymusem

Od 1 kwietnia w Rosji zaczyna obowiązywać nowe prawo. Teoretycznie zakłada ono, że na każdym sprzedawanym w tym kraju urządzeniu znajdzie się zestaw wyznaczonych przez Kreml, preinstalowanych aplikacji. Apple udało się ostatecznie wynegocjować w tej sprawie nie najgorszy dla użytkowników kompromis.

Nie tak źle jak się wydaje

W przypadku iPhone’ów wspomniane aplikacje nie będą od razu zainstalowane na urządzeniu. Podczas konfiguracji system po prostu poleci je na specjalnej planszy, umożliwiając ich natychmiastowe pobranie z AppStore’u. Nabywca telefonu będzie mógł jednak wybrać z listy tylko te, które go interesują.

Promocja zamiast przymusu

W takiej formie zmiana rzeczywiście może służyć w takim celu, jaki deklaruje rosyjski rząd. Ustawa powstała, by promować rodzimych programistów, twierdzą autorzy nowego prawa. Ustawę opracowano w 2019 roku, ale budziła spore kontrowersje, w związku z czym jej wprowadzenie w życie odkładano aż do teraz. Wygląda na to, że ostatecznie zmiany w prawie nie będą aż tak drastyczne, jak zakładano.

