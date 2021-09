Apple zaprasza na konferencję

Najbliższa duża konferencja prasowa Apple'a odbędzie się we wtorek, 14 września. Początek transmitowanego online wydarzenia zaplanowano na godzinę 10.00 czasu pacyficznego (19.00 czasu polskiego).

Ponieważ koncern z Cupertino od 2012 roku właśnie we wrześniu prezentował kolejne wersje iPhone'ów (wyjątkiem był rok ubiegły, gdy premiera opóźniła się ze względu na koronawirusowe zawirowania), należy się spodziewać, że tym razem zobaczymy model oznaczony numerem 13.

Z dotychczasowych przecieków na temat nowych smartfonów wynika, że niektóre modele mogą zostać wyposażone w ekrany o wysokiej częstotliwości odświeżania. Oczekuje się, że telefony będą miały mniejsze wycięcia wyświetlacza i ulepszone aparaty, a materiały wideo da się rejestrować w trybie portretowym.

We're California Streaming on September 14th. See you real soon. #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd