Apple zmienia nazwę Beats 1

Na telefon

Stacje radiowe, których można słuchać na smartfonach, stały się przez ostatnie kilka lat bardzo popularne. Najbardziej znaną stacją koncernu Apple była Beats 1, którą posiadacze iPhone'ów wybierali najchętniej. Apple zdecydował się jednak zmienić po pięciu latach nazwę rozgłośni na Apple Music 1. Dodał też kilka kategorii muzycznych.

Muzyka świata

Apple Music Hits skupi się na największych utworach z lat 80., 90. i 2000., bez wplatania nowszej muzyki. Program będzie prowadzony w podobny sposób jak Apple Music 1. Gospodarze stacji to Sayde Donovan, Estelle, Lowkey, Jenn Marino, George Stroumboulopoulos, Sabi, Nicole Sky i Natalie Sky. Pojawią się również poprowadzone przez artystów programy Backstreet Boys, Ciara, Mark Hoppus, Huey Lewis, Alanis Morissette, Snoop Dogg, Meghan Trainor, Shania Twain.

Apple Music Country podobnie jak pozostałe programy, też będzie prowadzona przez różnych gospodarzy, wśród nich pojawią się Kelleigh Bannen, Ty Bentli, Bree, Alecia Davis, Ward Guenther, Nada i Tiera. Będą również cotygodniowe odcinki prowadzone przez artystów, tak samo jak w przypadku Hits i Apple Music 1. Wśród gospodarzy wymieniono Carrie Underwood, Luke'a Bryana, Floridę Georgię Line i innych.

Złap fale

Do Apple Music 1 można dostroić się bez subskrypcji Apple Music pod warunkiem, że na smartfonie lub komputerze zainstalowana jest apka Apple Music. Co do programów Hits i Country nie podano jeszcze informacji, czy będzie ich można słuchać bezpłatnie.

To pierwsza z nadchodzących zmian w Apple Music. Jako element systemów iOS 14 i macOS Big Sur, aplikacja będzie miała nową stronę główną „Listen Now", która zastąpi „For You" i automatycznie odtworzy utwory po ukończeniu albumu lub list odtwarzania. Mają się również pojawić nowe opcje wyszukiwania i filtrowania muzyki.

fot. Apple