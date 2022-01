Archipelag Tonga odcięty od świata

Piętnastego stycznia wybuchł wulkan Hunga Tonga Hunga Ha'apai położony w archipelagu Tonga na Pacyfiku. Erupcja spowodowała wiele strat materialnych. Główna wyspa Tonga została zasypana popiołem, a sytuacja w wielu rejonach kraju nie jest znana. Archipelag liczy 105 tys. mieszkańców, a jego łączność ze światem jest bardzo ograniczona.



Wyspy Tonga leżą w połowie drogi między Nową Zelandią a Hawajami i są połączone podmorskim kablem z wyspami Fidżi. Stamtąd Tonga łączą się z resztą świata. Długość kabla to 872 km.

Jak twierdzi Dean Veverka, dyrektor operatora połączeń podmorskich Southern Cross Cable Network kabel prawdopodobnie jest uszkodzony. Veverka twierdzi, że „naprawa może zająć do dwóch tygodni. Najbliższy statek do układania kabli znajduje się w Port Moresby".



Port Moresby to miasto w Papui/Nowej Gwinei odległe od wysp Tonga o ponad 4000 km. Southern Cross Cable Network pomaga w obsłudze podmorskich połączeń właścicielowi tongijskiego kabla, firmie Tonga Cable Limited.

fot. SyedR – Pixabay