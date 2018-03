Arctis Pro – gamingowe słuchawki dla wymagających

Flagowy model, Arctis Pro + GameDAC to pierwszy na świecie gamingowy system audio z certyfikatem Hi-Res. GameDAC (DAC - Digital Audio Converter) napędza chip ESS Sabre 9018, który gwarantuje najwyższą jakość dźwięku. Arctis Pro Wireless to podwójny, bezprzewodowy bezstratny system audio Hi-Fi. Serie trzech nowych modeli dopełniają słuchawki Arctis Pro z przetwornikami przystosowanymi do przetwarzania dźwięku Hi-Fi.

Arctis Pro + GameDAC

Arctis Pro + GameDAC to pierwszy na świecie system audio z certyfikatem Hi-Res, który oferuje dźwięk jakości Hi-Fi 96kHz/24-bit bez potrzeby down-samplingu. DAC i wzmacniacz napędza legendarny chip ESS Sabre 9018 znany z high-endowych słuchawek.

Słuchawki z linii Arctis Pro zostały wyposażone w przetworniki klasy premium z neodymowymi magnesami, reprodukujące dźwięk Hi-Res do 40,000 Hz, czyli niemal dwa razy więcej od większości standardowych słuchawek (22,000 Hz). Z 121 decybelami (dB) dynamicznego zakresu i -95dB współczynnika zawartości harmonicznych + szumu (Total Harmonic Distortion + Noise, THD + N) Arctis Pro + GameDAC specyfikacją techniczną nawiązuje do high-endowych urządzeń dla audiofili.

SteelSeries GameDAC to DAC USB i wzmacniacz o jakości Hi-Fi, zaprojektowany z myślą o grach wideo. GameDAC zmienia każde PS4 i PC w wysokiej jakości źródło dźwięku poprzez omijanie niskiej jakości konwerterów w standardowych kontrolerach konsol, słuchawkach USB czy kartach dźwiękowych do PC. Chip ESS Sabre sprawia, że basy brzmią mocniej, efekty są bardziej uszczegółowione a pozycjonowanie dźwięku, dzięki wsparciu DTS Headphone:X 2.0, jeszcze precyzyjniejsze.

GameDAC został wyposażony w wyświetlacz OLED, dzięki któremu użytkownik może w szybki i intuicyjny sposób dostosować ustawienia słuchawek bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Oznacza to, że gracze PlayStation 4 będą mogli zarządzać korektorem graficznym, włączyć dźwięk przestrzenny, zmienić kolor podświetlenia i kontrolować balans funkcji ChatMix (dźwięk z gry i czat głosowy). Gracze pecetowi mogą skorzystać także z oprogramowania SteelSeries Engine, który pozwoli na jeszcze większe zmiany ustawień i personalizację urządzenia.

Linia Arctis Pro dzieli z serią Arctis ten sam, nagrodzony przez Red Dot Award, design, ale przy tworzeniu nowej serii wykorzystano materiały klasy premium. Metaliczne wykończenia stalowego pałąka, aluminiowe uchwyty muszli oraz delikatne w dotyku wymienne pokrywy słuchawek.

Nowe słuchawki Arctis Pro zostały wyposażone w opaskę jak z gogli narciarskich, która sama dostosowuje się do kształtu głowy. Poduszki słuchawek stworzono z materiału AirWeave, który zapewnia uszom wygodę i odpowiednią cyrkulację powietrza.

Wysuwany dwukierunkowy mikrofon ClearCast oferuje studyjną jakość dźwięku i redukcje szumu z otoczenia.

Arctis Pro Wireless

Arctis Pro Wireless to podwójny, bezprzewodowy bezstratny system audio z transmiterem USB 2.4G i łącznością Bluetooth do urządzeń mobilnych. Podobnie jak Arctis Pro + GameDAC, model Wireless posiada 40,000 Hz przetworniki przystosowane do przetwarzania dźwięku Hi-Fi. Tym, co wyróżnia egzemplarz bezprzewodowy jest komplet dwóch wymiennych baterii, znany z Siberia 800 oraz Siberia 840. Każda z baterii ma żywotność co najmniej 10 godzin pracy.

Gracze mogą korzystać z łączności bezprzewodowej 2.4G i Bluetooth jednocześnie, by np. podczas grania rozmawiać przez czat głosowy lub słuchać muzyki. Zasięg nadajnika to do 12 metrów, zaś technologia automatycznego doboru kanałów sprawia, że słuchawki zawsze działają na czystej częstotliwości, by użytkownik mógł się cieszyć najwyższą jakością dźwięku bez zakłóceń.

Podobnie jak GameDAC, transmiter w Arctis Pro Wireless został wyposażony w wyświetlacz OLED, który pozwoli na szybką i intuicyjną zmianę ustawień bezpośrednio z urządzenia - bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Osoby, które chciałyby skorzystać z jeszcze większych możliwości zarządzania ustawieniami mogą skorzystać z oprogramowania SteelSeries Engine na PC.

Linia Arctis Pro jest już dostępna na oficjalnej stronie internetowej producenta oraz w wybranych sklepach w Polsce. Sugerowana cena detaliczna modelu:

- Arctis Pro = 799 PLN

- Arctis Pro + GameDAC = 1099 PLN

- Arctis Pro Wireless = 1399 PLN