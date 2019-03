Ascom Myco 3 - smartfon do zadań specjalnych

Jako część platformy Ascom Healthcare, smartfon Ascom Myco 3 współpracuje np. z oprogramowaniem, aplikacjami i zintegrowanymi urządzeniami, aby poprzez cyfryzację i mobilność zoptymalizować przepływy pracy w szpitalu w miejscu opieki nad pacjentem. Ascom Myco 3 został zaprezentowany na konferencji HiMSS19, globalnej wystawie i konferencji Health Information and Management Systems Society, która odbyła się w lutym w Orlando na Florydzie.

Ascom Myco 3 to 5-calowy smartfon Full HD, wspierający przepływy pracy w placówkach służby zdrowia oraz w przedsiębiorstwach innych sektorów gospodarki. Taki ekran zapewnia łatwą obsługę interfejsu użytkownika z powiadomieniami, zdjęciami, wiadomościami, wynikam badań i innymi krytycznymi informacjami. Czytelny ekran wpływa także na poprawę wydajności wielozadaniowej pracy. Smartfon stworzono z myślą o działaniu w wymagających oraz trudnych warunkach pracy. Posiada aluminiowe elementy obudowy i szkło Corning Gorilla 3 oraz konstrukcję odporną na brud, kurz, olej, wodę i środki dezynfekujące (IP67). Zintegrowany, profesjonalny skaner kodów kreskowych, to szybka weryfikacji tożsamości, płynne dostarczanie i zarządzanie zapasami oraz minimalizacja błędów przy zbieraniu danych. Dodatkowo smartfon wyposażono w moduł NFC do szybkiej, dwukierunkowej komunikacji i transferu danych między kompatybilnymi urządzeniami. Posiadany przez Myco 3 system Android 8.1 i certyfikacja Google, zapewniają użytkownikom łatwy dostęp do największej na świecie biblioteki aplikacji.

Po pierwszej oficjalnej odsłonie w USA, nowy smartfon Ascom Myco 3 dostępny będzie w KONTEL (polski importer i dystrybutor) w pierwszej połowie 2019 roku.