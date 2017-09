Aspire S24 - najsmuklejszy All-in-One

Aspire S24 zapewnia wyraźny i jasny obraz pod dowolnym kątem dzięki ekranowi Full HD IPS[1]. Dzięki ramce o szerokości 2,7 mm wyświetlacz zajmuje 90% przedniej powierzchni ekranu.

Wydajność i responsywność

8. generacja procesorów Intel Core, wraz z opcjonalną pamięcią Intel Optane, zapewnia Aspire S24 sprawne radzenie sobie zarówno z rozrywką, jak i codziennymi zadaniami. Dwuzakresowa łączność bezprzewodowa Intel Dual Band Wireless-AC (802.11ac 2x2 MIMO) zapewnia szybkie i stabilne połączenie sieciowe. Dzięki 2.1-kanałowemu zestawowi głośników połączonemu z Dolby Audio Premium oraz technologią Acer TrueHarmony, urządzenie zapewnia wrażenia audio wsparte głębokimi basami.

Nowoczesny styl

Aspire S24 dzięki systemowi Windows 10 zapewnia nowe poziomy funkcjonalności, korzystając między innymi z Cortany oraz przeglądarki Microsoft Edge. Bezprzewodowy system zasilania wspiera bezprzewodowe ładowanie wszystkich urządzeń zgodnych ze standardem Qi. Ergonomiczny projekt komputera ma zapewnić maksymalną produktywność i zmniejszyć poczucie zmęczenia użytkownika, przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu. Ekran Aspire S24 można pochylić w zakresie -5 do 30 stopni. Technologia Acer ExaColor zapewnia wierne odzwierciedlenie kolorów, zaś technologie BluelightShield and Flickerless redukują zmęczenie oczu.

Aspire S24 dostarczany jest z 256 GB dyskiem SSD oraz dyskiem HDD o pojemności 2 TB, co czyni go idealnym urządzeniem do edycji i przechowywania projektów wideo.

Ceny oraz dostępność

Acer Aspire S24 dostępny będzie w regionie EMEA od listopada 2017, w cenach od €999.