Asustor AS7010 - nowe rozwiązanie dla firm

Asustor przeniósł bowiem rozwiązania znane z Windows ACL (Access Control List) do swojego systemu ADM. W ten sposób NAS oferuje 13 różnych ustawień w dostępie do informacji, a zarządzający danymi administrator może dowolnie udostępniać pracownikom zarówno pojedyncze pliki, jak i całe foldery.

Stawiając na rozwój

Każda solidna firma stawia na rozwój i rozrost własnych struktur. Stąd też decyzja producenta o wyposażeniu urządzenia w miejsce na kartę rozszerzeń, umożliwiającej zwiększenie szybkości transferu. Zwiększyć można także pamięć RAM, z 2 GB do maksymalnie 16 GB.

Skarbiec danych

Biznesowy NAS musi być w stanie obsłużyć od kilkunastu, kilkudziesięciu, do nawet więcej niż 100 pracowników. Nic więc dziwnego, iż urządzenie powinno być bardzo pojemne. Maksymalna pojemność AS7010T wynosi aż 100 TB.

Jeszcze szybszy transfer

Produkt Asustora współpracuje też z SMB 2.0 (Server Message Block), czyli protokołem zajmującym się m.in. udostępnianiem plików. Decyzja ta ma pozwolić na rozładowanie ruchu sieciowego, jednocześnie polepszając szybkość transferu danych. Zdaniem producenta rozwiązanie to zwiększa efektywność urządzeń działających w środowisku Windows o 30%-50%.

Efektywne chłodzenie

By sprostać stawianym przed nim zadaniom, AS7010T musi pracować na najwyższych obrotach. Dlatego tak ważne jest, by NAS zapewniał swoim podzespołom właściwe chłodzenie. Wentylatory dostosowują szybkość do panujących w urządzeniu warunków, przyspieszając tylko, gdy jest to konieczne. Sprzęt posiada jednak funkcję, dzięki której użytkownik będzie mógł sam ustawić szybkość obrotów.

Widzisz jeszcze więcej

Nowa seria NAS-ów to także łatwiejsze zarządzanie centrum monitoringu, dzięki aplikacjom Surveillance Center i AiSecure. AS7010T posiada licencje na 4 kamery, z możliwością dokupienia kolejnych (maksymalnie może być ich 64).

Chwila relaksu

Odchodząc nieco od sfery stricte biznesowej, warto wspomnieć, iż AS7010T oferuje możliwość oglądania filmów w najwyższej jakości - wszystko to dzięki wbudowanemu w urządzenie silnikowi graficznemu. Co więcej, użytkownik może podłączyć do NAS-a wzmacniacz, dla jeszcze lepszego efektu.

Dysk sieciowy AS7010T występuje w dwóch wersjach: AS7010T-i3 posiada procesor Intel Core i3 3.5 GHz Dual-Core, a AS7010T-i5 Intel Core i5 3.0 GHz Quad-Core. Pierwszy z wymienionych NAS-ów kosztuje około 6700 zł. Produkty objęte są trzyletnią gwarancją.