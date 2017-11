Asustor i Apple łączą siły

Nowa wersja AiVideos została stworzona specjalnie z myślą o odtwarzaczu multimedialnym od popularnej firmy z jabłuszkiem w logo. Do tej pory Apple TV nie mogło odtwarzać lokalnych plików wideo, co mogło stanowić duży problem. Współpraca z Asustorem ma to jednak zmienić.

Warto przy tym wspomnieć, iż aplikacja Asustora wprowadza nowy interfejs, dostosowany do ekranu telewizora. Dzięki tej zmianie obsługa urządzenia ma być znacznie prostsza i bardziej intuicyjna.

W swojej podstawowej wersji AiVideos umożliwia dostęp za pośrednictwem urządzenia mobilnego do przechowywanych na NAS-ie filmów. Obraz jest streamowany w jakości HD 1080p, bez opóźnień czy konieczności ściągania plików na telefon. Prócz tego, apka pozwala na oglądanie programów telewizyjnych czy udostępnianie filmów innym użytkownikom.

Specjalną wersję aplikacji AiVideos można ściągnąć z App Store za pośrednictwem Apple TV.