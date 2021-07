Audacity – zamieszanie z polityką prywatności

Niejasne zasady

Na początku maja popularny edytor dźwięku Audacity stał się własnością Muse Group. Przejęciu aplikacji towarzyszyły dwie zapowiedzi: nowy właściciel obiecał, że program wciąż będzie rozpowszechniany na licencji GPL, jednak oświadczył również, że w Audacity pojawią się funkcje telemetryczne, zbierające informacje na temat użytkowników.

Ostatnia deklaracja spotkała się z oporem społeczności związanej z edytorem. Przedstawiciele Muse Group w celu uspokojenia użytkowników wyjaśnili, że funkcje telemetryczne będą domyślnie wyłączone, a poza tym mają służyć tylko ulepszaniu aplikacji. Pozyskane informacje miały też pozostać tajemnicą Muse Group – nie planowano przekazywać ich na zewnątrz (na przykład w celach reklamowych). Przypomnieli też, że kod źródłowy programu jest otwarty, a zatem każdy jest w stanie skompilować własną wersję Audacity, pozbawioną elementów, które mógłby uznać za naruszające jego prywatność.

Zmiana kursu

W pierwszych dniach lipca Muse Group wprowadziła poprawki do polityki prywatności związanej z Audacity. W nowym regulaminie napisano, że aplikacja będzie zbierać informacje na temat użytkowników i trzeba liczyć się z tym, że dane takie będą przekazywane partnerom Muse Group, potencjalnym nabywcom edytora dźwięku, a także organom ścigania (o ile te przedstawią nakaz sądowy lub inny dokument zobowiązujący właściciela programu do podjęcia współpracy).

Na liście informacji gromadzonych przez Audacity znajdują się m.in. adres IP użytkownika, rodzaj i wersja systemu operacyjnego, w którym uruchamiana jest aplikacja, a także wersja CPU.

Ta zapowiedź wzbudziła już irytację użytkowników – zaprzeczała bowiem deklaracjom o nieprzekazywaniu danych na zewnątrz, złożonym zaledwie w maju.

Musisz podrosnąć

Co istotne, wszystkie dane miały być przechowywane na serwerach działających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA, European Economic Area). To z kolei pociągnęło za sobą problemy dotyczące niektórych użytkowników. W Unii Europejskiej obowiązują restrykcyjne zasady związane z gromadzeniem informacji na temat osób niepełnoletnich. Nie wolno ich zbierać od osób mających mniej niż 13 lat – w zapisach polityki prywatności znalazła się więc sugestia, aby użytkownicy młodsi niż 13-latkowie nie korzystali Audacity (punkt 3: „The App we provide is not intended for individuals below the age of 13. If you are under 13 years old, please do not use the App").

Jeżeli jednak aplikacja ma być rozpowszechniana na licencji GPL, to zapisy ograniczające możliwość korzystania z niej są zakazane. GPL nie dopuszcza bowiem żadnych wykluczeń w dostępie do objętego nią oprogramowania.

Muse wyjaśnia

Daniel Ray, przedstawiciel Muse Group, stara się uspokoić użytkowników i zapowiada zmiany w polityce prywatności, które pozwolą uniknąć wątpliwości i niedomówień. Przede wszystkim zgromadzone przez program dane nie będą przekazywane ani sprzedawane komukolwiek z zewnątrz. Adresy IP użytkowników są przechowywane przez 24 godziny – po upływie tego czasu zostają nieodwracalnie anonimizowane.

O konieczności wprowadzenia zmian związanych z adresami IP zdecydowały unijne zasady dotyczące danych osobowych – numer IP jest uznawany za informacje wrażliwe. Audacity korzysta z niego w celu dostarczania automatycznych aktualizacji oraz raportowania błędów.

Przekazywanie danych władzom będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu nakazu sądowego – żądania zgłaszane przez inne organy nie będą respektowane. Poza tym nowa polityka prywatności obowiązuje wyłącznie podczas korzystania z Audacity w trybie online.

Nowe zasady wejdą w życie w momencie premiery Audacity 3.0.3. Obecna edycja programu nie zbiera informacji na temat użytkowników.

fot. Audacity