Australia uderza w Google'a

Stop dominacji Google'a

Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) chce ukrócić monopol Google na rynku wyszukiwarek i zmusza giganta do zainstalowania „ekranu wyboru" na smartfonach. Chodzi o to, by użytkownicy mieli możliwość wyboru również innej wyszukiwarki niż Google'a.

Główny regulator w Kraju Kangura chce również, by gigant przestał płacić Apple'owi za instalowanie wyszukiwarki Google'a jako domyślnej opcji na urządzeniach z symbolem jabłuszka.

„Obawiamy się, że dominacja Google'a i jego zdolność do wykorzystywania własnych zasobów finansowych do finansowania umów, dzięki którym jest domyślną wyszukiwarką na wielu urządzeniach (...) szkodzą konkurencji i konsumentom" – stwierdził przewodniczący ACCC Rod Sims.



fot. TheDigitalWay – Pixabay