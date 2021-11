Australia: uwaga na kryptowaluty

Bądźcie ostrożni

Joe Longo, przewodniczący Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) powiedział, że chociaż komisja współpracuje już z prawodawcami nad przepisami regulującymi obrót kryptowalutami, to wiele z nich nie jest jeszcze gotowych. Oznacza to, że inwestujący w cyfrowe aktywa są na razie pozostawieni sami sobie.

Przewodniczący ASIC wystąpił na konferencji Financial Review i była to jego pierwsza publiczna wypowiedź od czasu, gdy największy australijski bank Commonwealth Bank of Australia ogłosił plany handlu kryptowalutami. Joe Longo poradził inwestorom, żeby zachowali ostrożność, kupując aktywa pozbawione ochrony prawnej.

Joe Longo mówił: „konsumenci powinni podchodzić do inwestowania w kryptowaluty z dużą ostrożnością; obecnie wiele aktywów kryptograficznych prawdopodobnie nie jest (w świetle prawa) produktami finansowymi; w większości przypadków, przynajmniej na razie, inwestorzy są zdani na siebie".

Przewodniczący dodał: „kryptowaluty są na wyciągnięcie ręki, tu i teraz, i są napędzane przez nadzwyczajny popyt konsumentów i inwestorów; (negatywne) konsekwencje dla konsumentów mogą być potencjalnie ogromne; ASIC nie dąży do wyeliminowania ryzyka, ale nie powinniśmy go lekceważyć".

fot. Pixabay