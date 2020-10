BINAC, czyli jak liczyć bez przekaźników

We wrześniu 1949 roku oficjalnie uruchomiono pierwszy całkowicie elektroniczny*) komputer o nazwie BINAC – BINary Automatic Computer. Maszyna została zbudowana w 1947 przez zespół zaangażowany w powstanie ENIAC-a.

W porównaniu ze swoim słynnym poprzednikiem BINAC był znacznie prostszy w konstrukcji (zawierał tylko 700 lamp elektronowych zamiast aż 18 000) oraz szybszy – mógł wykonywać ok. 1000 operacji dodawania lub odejmowania na sekundę (albo 800 mnożeń bądź dzieleń). Budowa maszyny pochłonęła 278 000 dolarów; kwotę tę dzisiaj śmiało można pomnożyć przez 10.

Rtęciowa pamięć BINAC-a była w stanie pomieścić prawie 1 kb danych, a sam komputer operował na liczbach zapisanych w systemie ósemkowym. Programy można było – po raz pierwszy w historii (!) – wprowadzać z klawiatury lub wczytywać z taśmy magnetycznej.

BINAC-a przewieziono do siedziby firmy Northtrop, na której zamówienie został skonstruowany. Okazało się wówczas, że komputer jest... niezdatny do pracy. Prawdopodobnie wskutek niewłaściwego transportu (choć źródła nie są co do tego zgodne) doszło do uszkodzenia maszyny, w efekcie czego zawieszała się ona wykonując bardziej złożone programy.

*) wcześniejsze komputery, takie jak ENIAC, były konstrukcjami elektromechanicznymi

fot. YouTube