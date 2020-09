Bat na gigantów

KE przygotowuje ustawę o usługach cyfrowych

Thierry Breton, unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego, rozmawiał z dziennikarzami „Financial Timesa" o przygotowywanych przez Komisję Europejską regulacjach prawnych składających się na ustawę o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA). UE chce dzięki nim uzyskać większy wpływ na potentatów technologicznych – włącznie z możliwością dokonania ich podziału lub zmuszenia do odsprzedania części europejskich oddziałów.

Kiedy wielcy byli mali

DSA ma zastąpić dyrektywę o handlu elektronicznym pochodzącą z 2000 roku, czyli przygotowaną w momencie, gdy części spośród obecnych gigantów technologicznych i sieciowych jeszcze nie było w ogóle (jak choćby Facebooka), albo gdy pracowali oni dopiero na obecną pozycję (przykładowo, wyszukiwarka Google'a była czwartą pod względem popularności – za Yahoo!, AltaVistą i MSN Search).

Obecnie część przedsiębiorstw osiągnęła takie rozmiary, że zagrażają interesom własnych klientów, uniemożliwiając na przykład innym firmom podjęcie skutecznej walki konkurencyjnej. Właśnie w takich przypadkach miałoby dochodzić do podziału giganta – a nawet do wykluczenia go ze wspólnego rynku. Breton zaznaczył jednak, że po takie instrumenty KE sięgałaby wyłącznie w sytuacjach skrajnych.

Nowe regulacje zwiększą też uprawnienia Brukseli do kontrolowania sposobu, w jaki firmy technologiczne gromadzą informacje o użytkownikach.

Skasuj to jak najszybciej

Przygotowywana ustawa określi ponadto nowe zasady opisujące obowiązki platform internetowych w dziedzinie postępowania z nielegalnymi treściami i dezinformacją w Internecie.

Unijni urzędnicy rozważają też uruchomienie systemu pozwalającego obywatelom oceniać firmy BigTech pod kątem szybkości usuwania zakazanych treści. Thierry Breton podkreślił równocześnie, że wciąż obowiązywałaby zasada ograniczonej odpowiedzialności właściciela platformy za opublikowane na niej treści – karany byłby tylko brak reakcji na informację o zamieszczeniu zakazanych materiałów.

Projekt ustawy o usługach cyfrowych będzie gotowy do końca br.

fot. Wikipedia