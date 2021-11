Battle.net po ataku DDoS

Wszystko wróciło do normy

Podczas prawie godzinnego ataku przeprowadzonego w środę wieczorem (24 listopada) wystąpiły problemy z logowaniem się do usługi Battle.net, na której bazują m in. gry Overwatch , Call of Duty: Warzone , Hearthstone czy funkcje sieciowe Diablo.

Informację o ataku DDoS (Distributed Denial of Service) Blizzard podał na Twitterze oraz w komunikacie wyświetlanym w Battle.net przy próbie logowania.

W serwisie DownDetector, monitorującym awarie w czasie rzeczywistym, raporty o problemach pojawiły się przy usługach Activision Blizzard.

Tysiące osób zgłosiło, że Battle.net nie działa, a setki narzekały na utratę usług w poszczególnych grach. Nie pojawiła się jednak duża liczba informacji publikowanych zazwyczaj, gdy gra przestanie działać. Można zatem przypuszczać, że nie doszło do pełnego zablokowania sieci, i że „duże opóźnienia i rozłączenia" prawdopodobnie nie wpłynęły na większość graczy.

Obecnie liczba raportów o przestojach wróciły mniej więcej do typowego poziomu.

fot. Blizzard