Będą spore opóźnienia w dostawach Pixela 6 Pro

Google ostrzega

Producent Pixela Pro 6 przyznał, że nowy model może być przez jakiś czas niedostępny w sklepach internetowych. Kupujący muszą też liczyć się z długimi terminami dostaw. Wygląda na to, że popyt w okresie tygodniowej przedsprzedaży, poprzedzającej premierę Pixela 6 Pro w sklepach stacjonarnych, zaskoczył firmę Google. Obecnie wpisuje ona osoby zainteresowane zakupem na listę oczekujących.

Problem dotyczy nie tylko Google Store, ale też innych sprzedawców, takich jak B&H, Amazon, Best Buy, Target czy Verizon. Na ich stronach przy specyfikacji Pixela 6 Pro znajdują się informacje, że zapasy zostały wyczerpane. Amazon dodaje, że bardzo się stara, by produkt pojawił się w magazynie tak szybko, jak to możliwe, a B&H obiecuje na swojej stronie, że sprzęt będzie dostępny „wkrótce".

Niektórzy nabywcy Pixela 6 Pro, którym udało się go kupić w pierwszym rzucie sprzedażowym, mogą spodziewać się dostawy dopiero w grudniu.

Na zainteresowanie telefonem nie wpłynęła jego spora cena, która osiągała wysokość nawet 6900 zł w przedsprzedaży (regularna cena podawana przez producenta to 899 euro, 4110 zł).

Urządzenie na razie nie trafi bezpośrednio do sprzedaży w Polsce.

fot. Google