BenQ BH281 – monitor z ekranem 16:3

Non-Stop przez niemal 7 lat

Monitor zaprojektowano do pracy ciągłej, co oznacza, że może pracować bez przerw czyli 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Żywotność podświetlenia LED wynosi 60 000 godzin co pozwala na nieprzerwaną pracę przez całą dobę w ciągu 6,8 lat. Maksymalny pobór mocy monitora to 45W.

X-Sign - zarządzanie treścią

Po podłączeniu playera lub komputera BH281 doskonale współpracuje z oprogramowaniem X-Sign przeznaczonym do tworzenia, edytowania i zarządzania wyświetlanymi na monitorze treściami. Tworząc swój przekaz użytkownik może wybierać z wielu szablonów, grafik, animacji czy materiałów wideo oraz scenariuszy i harmonogramów wyświetlania.

Plug & Play

Gniazdo USB wyposażono w funkcję autoodtwarzania (Plug&Play) co znakomicie ułatwia odtwarzanie treści zapisanych na pendrive czy innym nośniku pamięci USB.