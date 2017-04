BenQ BL2706HT – 27” monitor z matrycą IPS i minimalną ramką

BenQ wprowadził na polski rynek nowy 27-calowy monitor z serii BL (Business Line) przeznaczonej do codziennej pracy biurowej. Cechą wyróżniającą monitor jest bardzo wąska - 2 mm - metalowa ramka wokół ekranu, podobna do znanych z ekranów przeznaczonych do budowy ścian wizyjnych. Matowa matryca IPS o rozdzielczości 1920 na 1080 zapewnia kąty widzenia 178°/178°.



Położenie ekranu można regulować w dużym zakresie: obracać do pionu (pivot 90°), prawo-lewo (45°), przód-tył (-5°/+20°) oraz góra-dół (140 mm) co zwiększa wygodę wielogodzinnej pracy.



Niemigoczące podświetlenie ekranu (Flicker-Free) i ciepły obraz (Low Blue Light) czyli zmniejszony udział niebieskiej składowej widma światła podświetlenia zwiększają komfort pracy i zmniejszają zmęczenie wzroku przy długiej pracy. Z menu ekranowego (OSD) można wybrać jeden z czterech zaprogramowanych trybów Niskiej Emisji Niebieskiego światła: Multimedia - zmniejszenie o 30%, Web-surfing - 50% redukcji, Biuro - 60% redukcji, Czytanie - 70%.

SPECYFIKACJA: