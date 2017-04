BenQ EW3270ZL - z Technologią Inteligentnej Jasności

Monitor wyposażono w matrycę AMVA o wysokim kontraście (3000:1) i rozdzielczości QHD (2560x1440) i jasności 300 nitów. BenQ EW3270ZL to pierwszy monitor z nowymi rozwiązaniami własnymi BenQ: Brightness Inteligence, Smart Focus i Low Blue Light Plus.

Brightness Intelligence Technology (B.I. Tech) to rozwiązanie inteligentnego, automatycznego dostosowywania jasności wyświetlanego obrazu zarówno do oświetlenia zewnętrznego jak i wyświetlanej treści. Oznacza to, że doskonale widoczne są szczegóły zarówno w najciemniejszych jak i najjaśniejszych partiach nawet szybko zmieniających się obrazów. Funkcja znakomicie poprawia komfort oglądania filmów i innych materiałów wideo. Działanie funkcji można oczywiście wyłączyć.

100-procentowa zgodność kolorów z kinematograficzną paletą Rec. 709 i paletą sRGB gwarantują, oglądanie filmów w takich barwach jak stworzył je operator i reżyser.

Funkcja Smart Focus pozwala zdefiniować (wskazać) fragment obrazu na którym koncentrujemy uwagę, pozostała część ekranu zostanie przyciemniona.



W trosce o jak najmniejsze męczenie wzroku w monitorze zastosowano niemigoczące podświetlenie ekranu LED (Flicker-Free) i oraz ulepszoną technologię ocieplenia obrazu (Low Blue Light Plus). Nowe rozwiązanie polega na usunięciu z widma światła podświetlającego ekran najbardziej szkodliwej dla oczu niebiesko-fioletowej (420-455nm) składowej widma przy jednoczesnym pozostawieniu nieszkodliwej składowej niebiesko-turkusowej (455-480nm). Rozwiązanie to nie zaburza kolorystyki oglądanego obrazu a znacznie zmniejsza zmęczenie oczu.

KLUCZOWE FUNKCJE:

- 32" LED WQHD 2560x1440 wysokiej rozdzielczości

- Technologia Inteligentnej Jasności - dostosowuje jasność w zależności od zawartości materiałów na ekranie oraz warunków świetlnych otoczenia

- Technologie Low Blue Light Plus i Flicker-Free dbją o Twój wzrok

- Panel AMVA+ z ultra-wysokim kontrastem natywnym 3000:1

- Wejścia do podłączenia różnych urządzeń: HDMI, DisplayPort i Mini DisplayPort