Bez słuchawek, ale z ładowarką

Telefon bez akcesoriów

Zarówno Samsung, jak i Apple, badają rynek i sprawdzają reakcje klientów na wiadomość, że ich kolejne telefony, miałyby być sprzedawane bez podstawowych akcesoriów, czyli bez zasilacza i przewodowych słuchawek. Apple nawet przygotował specjalną ankietę, która dotyczyła ładowarek wchodzących w skład standardowego zestawu z telefonem. Producent pytał użytkowników o to, czy korzystają z nich i co z nimi robią podczas sprzedaży urządzeń. Ma to być kolejny dowód na to, że nowy iPhone 12 ma być sprzedawany już bez zasilacza. Jak na razie z przewodowych słuchawek załączanych do standardowego zestawu zrezygnował tylko Samsung. Zmiana ta dotyczy jednak telefonów sprzedawanych w Ameryce Północnej.

Wiele korzyści... dla producentów

Brak standardowych akcesoriów jest argumentowany mniejszymi kosztami i działaniem proekologicznym. Firmy mają bowiem zaoszczędzić na kosztach opakowania, które mogłoby być mniejsze oraz na kosztach wysyłki. Ma się dzięki temu zmniejszyć także ilość wytwarzanych odpadów elektronicznych. Producenci zapewniają również, że wiele osób nie korzysta z dołączonych do telefonów akcesoriów. Klienci mają bowiem kompatybilne ładowarki, które pochodzą od innych telefonów. Słuchawki przewodowe zastępują natomiast tymi bezprzewodowymi.

fot. Samsung