Bezpieczeństwo danych firmowych? Jesteśmy ekspertami, ale nie dbamy o nie

Aż 95% polskich pracowników słyszało o najnowszych regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa danych (RODO) - wynika z badania „Blurred World" przeprowadzonego w tym roku na zlecenie firmy Samsung w 10 krajach europejskich. Na tle Europy Polacy plasują się jako prawdziwi eksperci w kwestii bezpieczeństwa danych. Niemal co drugi polski pracownik deklaruje, że rozumie nowe regulacje, podczas gdy wiedzą tą może pochwalić się jedynie 39% Europejczyków.

Poza znajomością regulacji prawnych, niezwykle istotne w kontekście bezpieczeństwa danych są procedury. W tej dziedzinie Polacy również mogą być postrzegani jako eksperci. Blisko 60% polskich pracowników twierdzi, że wie, jak zabezpieczać dane na służbowych urządzeniach, co również wyróżnia nas pozytywnie na tle pozostałych przebadanych rynków, gdzie jedynie 44% pracowników dysponuje znajomością metod ochrony danych na urządzeniach z których korzystają podczas pracy.

Wyzwanie dla firm

Niestety, teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką. Pomimo wysokiej świadomości problemu, polscy pracownicy nie zawsze podchodzą do kwestii bezpieczeństwa urządzeń z należytą starannością. Jedynie 40% pracowników w Polsce myśli o bezpieczeństwie urządzeń, z których korzystają wykonując czynności służbowe. Zapewnienie ochrony wyedukowanym, ale nie przywiązującym wagi do bezpieczeństwa danych pracownikom, to wyzwanie dla firm. Z jednej strony należy wziąć pod uwagę najnowsze „mobilne" trendy w środowisku pracy, takie jak Bring Your Own Device(BYOD), Choose Your Own Device (CYOD), czy Company Owned Personally Enabled (COPE), z drugiej strony zapewnić kontrolę nad wrażliwymi danymi wszędzie tam, gdzie pracownicy korzystają ze służbowych urządzeń.

Jak wynika z badania Blurred World, Polacy pracują w miejscach publicznych średnio 6 godzin w tygodniu. Odpisywanie na służbowe maile w środkach komunikacji miejskiej, czy kawiarni staje się normą. Na rynku są już dostępne zaawansowane technologicznie smartfony wyposażone w wiele przydatnych funkcji, które sprawdzą się w biznesowych zastosowaniach. Nadążanie za trendami i jednoczesne minimalizowanie ryzyka dla bezpieczeństwa firmowych danych wymaga od firm przedsięwzięcia szczególnych środków ochrony.

Zrozumienie, w jaki sposób pracują i podchodzą do kwestii bezpieczeństwa pracownicy, jest kluczem do zbudowania efektywnej polityki bezpieczeństwa dostosowanej do wymogów RODO. Samsung od lat eksploruje temat nowej mobilnej ekonomii, żeby pomóc firmom i instytucjom dostosować firmowe procesy do zmieniających się trendów związanych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Rozwiązania na miarę potrzeb

W obliczu powyższych wyzwań koniecznością jest odejście od zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) na rzecz zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa (EMM). Firmy nie mogą ograniczać się jedynie do zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu, ale skupić się również na analizie profilu jego użytkowników, sprawdzeniu w jaki sposób korzystają oni z urządzeń i aplikacji oraz jakiego rodzaju dane na nich przetwarzają.

Odpowiedzią firmy Samsung na wyzwania przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa jest ekosystem rozwiązań Knox, takich jak Knox Manage, Knox Configure czy Knox Workspace.

Rozwiązania Samsung Knox umożliwiają m.in. administrowanie urządzeniami i profilami użytkowników z centralnego punktu, definiowanie profili użytkowników według funkcji, regulowanie dostępu do narzędzi administracyjnych w celu umożliwienia delegowanego zarządzania oraz określanie reguł przydzielania urządzeń. Dzięki temu firmy są w stanie zapewnić swojemu środowisku mobilnemu wysoki poziom zabezpieczeń, uwzględniając jego najsłabsze ogniwo, którym wciąż pozostaje człowiek.

Badanie „Blurred World" jest elementem poznawania przez Samsung Nowej Mobilnej Ekonomii. Badanie koncentruje się na zachowaniach ludzi związanych z korzystaniem z technologii we współczesnym miejscu pracy. Zostało ono przeprowadzone na grupie ponad 5000 respondentów w 10 krajach Europy.