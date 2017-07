Bezprzewodowe głośniki JBL

Wśród dostępnych na rynku modeli takich głośników na szczególną uwagę zasługują trzy: JBL Clip 2, JBL Flip 4 i JBL Charge 3. Każdy z wymienionych głośników jest w pełni wodoodporny, a ich klasa wdoodporności to IPX7. Oznacza to, że głośniki można zanurzać w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra. Jest to tzw. pierwsza klasa wodoszczelności „podwodnej". Przedmioty tej klasy nadają się do użytku w czasie pływania w wodzie i snorkelingu, gdzie duże głębokości nie występują. Jednym słowem idealny wybór na wakacje!

JBL Clip 2 to lekki, wytrzymały i wodoodporny (IPX7) głośnik przenośny. Swoją nazwę zawdzięcza ulepszonemu klipsowi (karabińczykowi), który można przyczepić do ubrania lub plecaka, wybierając się w podróż. Bezprzewodowe połączenie łańcuchowe oznacza, że można połączyć ze sobą bezprzewodowo dwa głośniki Clip 2, aby cieszyć się wzmocnionym dźwiękiem. Wbudowany akumulator zapewnia do 8 godzin pracy, natomiast przewód audio 3,5 mm przydaje się jeśli używany odtwarzacz muzyczny nie obsługuje technologii Bluetooth. Wystarczy wówczas podłączyć do niego przewód audio i można cieszyć się ulubioną muzyką. Głośnik dostępny jest w sześciu wersjach kolorystycznych: czarnej, szarej, turkusowej, niebieskiej, czerwonej i moro i kosztuje 259 zł.

JBL Flip 4 to przenośny, wodoodporny (IPX7) głośnik Bluetooth, który zapewnia potężny dźwięk stereo i nieprzerwane odtwarzanie muzyki nawet do 12 godzin. Pozwala to na długie wspólne biesiadowanie. To głośnik bezprzewodowy wyposażony w Bluetooth 4.2, z którym połączyć można nawet 2 smartfony lub tablety, by na zmianę odtwarzać potężny dźwięk stereo. Dzięki trwałemu materiałowi osłaniającemu i wytrzymałym gumowym elementom obudowy w siedmiu żywych kolorach (czarnym, szarym, turkusowym, niebieskim, białym, czerwonym i moro), głośnik sprawdzi się nawet w trudnych warunkach. JBL Flip 4 kosztuje 599 zł.

JBL Charge 3 to najwyższej jakości, potężny, przenośny głośnik Bluetooth generujący doskonały dźwięk stereo i służący jednocześnie jako bank energii. Wodoodporna (IPX7) konstrukcja, wytrzymały materiał i solidna obudowa sprawiają, że JBL Charge 3 towarzyszyć może zabawie praktycznie wszędzie. Wydajny akumulator o pojemności 6000 mAh gwarantuje do 20 godzin odtwarzania i pozwala ładować smartfony oraz tablety za pośrednictwem wyjścia USB. Wbudowany zestaw głośnomówiący z funkcją tłumienia zakłóceń i usuwania echa dostarcza czysty dźwięk prowadzonych rozmów telefonicznych za naciśnięciem jednego przycisku. Bezprzewodowe przesyłanie danych przez Bluetooth może odbywać się naprzemiennie nawet z 3 smartfonów czy tabletów połączonych z głośnikiem jednocześnie. Tkana maskownica i gumowe wykończenie w aż sześciu wersjach kolorystycznych (czerwony, czarny, szary, turkusowy, niebieski i moro) to gwarancja, że na pewno zostanie zauważony w towarzystwie. Jego cena to 769 zł.