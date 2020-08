Bezprzewodowe głośniki Xblitz

Tercet egzotyczny

Polska firma Xblitz opracowała trzy nowe urządzenia Bluetooth. Modele Harmony, Glow i Joy odtwarzają dźwięki z portu USB, kart micro SD i przez AUX. Każde urządzenie wyróżnia się innym dodatkiem.

Xblitz Harmony

To model, którego wyróżnikiem jest funkcja budzenia ulubioną muzyką. Z przodu głośnik ma wyświetlacz LCD, który wskazuje aktualną godzinę. Xblitz Harmony ma dwa głośniki o łącznej mocy 12 W. Sprzęt wyposażono w oświetlenie LED i wbudowany akumulator o pojemności 2200 mAh, zapewniający osiem godzin grania. Wymiary głośnika to 106x68x205 mm, a jego waga to 0,75 kg. Cena Xblitz Harmony wynosi 170 zł.

Xblitz Glow

Ten model o mocy 10 W cechuje się odpornością na zachlapania i kurz. Za sprawą akumulatroa o pojemności 2200 mAh można korzystać z głośnika maksymalnie osiem godzin. Wymiary urządzenia to 177x83x45 mm, a jego waga to 0,58 kg. Funkcyjne przyciski pozwalają na szybką zmianę oświetlenia, regulację głośności, a także odtwarzanie. Xblitz Glow kosztuje 150 zł.

Xblitz Joy

Ten model wyróżnia się "grą świateł" dostosowującą się do odtwarzanej melodii. Głośnik ma wbudowany subwoofer. Akumulator o pojemności 1800 mAh po pełnym naładowaniu starcza na 6–10 godzin pracy. Wymiary głośnika to 79x69x176mm, a waga 0,48 kg. Za Xblitz Joy trzeba zapłacić 100 zł.

fot. Xblitz