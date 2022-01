Bezprzewodowe ładowarki Kodaka

Kiedyś filmy, teraz ładowarki

Kodak wprowadził do sprzedaży w Indiach bezprzewodowe ładowarki do smartfonów Apple'a. Urządzenia są kompatybilne z iPhone'ami 12 i 13 i występują w odmianie domowej i samochodowej. W obu wersjach ładowarki dysponują maksymalną mocą 15 W.

Na sprzedaż sprzętu Kodak podpisał umowę z firmą Georgian Enterprises z Bengaluru. Zarówno ładowarka do samochodu, jak i domu lub biura kosztuje około 33 dolary (2500 rupii indyjskich) w serwisie Amazon. Według producenta urządzenia będą niedługo dostępne w sklepie internetowym Flipkart.

Do samochodu, domu i biura

Ładowarka samochodowa Kodak WCM101C ma konstrukcję chroniącą telefon przed zarysowaniami, neodymowe magnesy mocujące, uchwyt, który umożliwia montaż do kratki nawiewu i ustawienie pod dowolnym kątem. Urządzenie wyposażono w inteligentny system ładowania i funkcje zabezpieczające przed przepięciem, przeciążeniem, przegrzaniem i przeładowaniem telefonu.

Wersja ładowarki przeznaczona do biura lub domu (WCM201) ma podobne do odmiany samochodowej magnesy mocujące telefon, takie same funkcje ochrony i inteligentnego ładowania oraz dodatkowo podpórkę umożliwiającą pionowe ustawienie aparatu.

Obie ładowarki zasilane są gniazda USB dowolnego urządzenia pod warunkiem, że dysponuje ono mocą co najmniej 20 W.

fot. stokpic - Pixabay