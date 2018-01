Big Format Gaming Display (BFGD) - 65-calowy komputer do grania

Monitor ma wbudowane funkcje analogiczne do urządzenia Nvidia Shield, zatem umożliwia granie przy wykorzystaniu platformy strumieniowej (granie w chmurze), a także korzysta z aplikacji takich jak Netflix czy YouTube.

Nvidia zapowiedziała zestawy BFGD powstałe we współpracy z Asusem, HP i Acerem. „Gracze komputerowi oczekują wysokiej wydajności i krótkich czasów reakcji, dlatego do tej pory ograniczali się do tradycyjnych monitorów biurkowych", powiedział Matt Wuebbling, szef marketingu produktów GeForce w firmie NVIDIA. „BFGD zmieniają ten stan rzeczy. Dzięki najnowszym rozwiązaniom NVIDIA wbudowanym w te wyświetlacze, gracze mogą cieszyć się ulubionymi tytułami na wielkim ekranie z niskimi czasami reakcji".

Sercem wyświetlaczy BFGD jest najnowsza technika G-SYNC HDR, która w każdym momencie rozgrywki synchronizuje częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz z liczbą klatek na sekundę wyświetlanych w grze. Technika zmiennej częstotliwości odświeżania G-SYNC pozwala uzyskać płynną rozgrywkę z wyjątkowo krótkimi czasami reakcji na sygnały sterowania bez zakłóceń widocznych w grach, w których nie włączono synchronizacji pionowej. Nigdy wcześniej nie zastosowano jej w wyświetlaczu o tak dużej przekątnej.

Sam wyświetlacz 4K HDR jest wyposażony w podświetlenie ekranu rozmieszczone równomiernie na całej jego powierzchni (ang. full array backlight), cechuje się maksymalną luminancją wynoszącą 1000 nitów, a także obsługuje głębię kolorów DCI-P3, zapewniając najwyższą jakość obrazu.

Cena potencjalnego zestawu nie została podana. Może to na razie lepiej.