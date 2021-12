Bing zawiesza sugerowanie treści w Chinach

30 dni bez podpowiedzi

Funkcja automatycznego sugerowania treści w przeglądarce Bing będzie zawieszona w Chinach przez 30 dni. Jak podaje Reuters, od koncernu zażądała tego „odpowiednia agencja rządowa".

Bing to obecnie jedyna duża zagraniczna wyszukiwarka działająca w Państwie Środka. W chińskiej witrynie pojawiła się informacja, że jako globalna platforma wyszukiwania Bing „pozostaje zaangażowana w poszanowanie rządów prawa i prawa użytkowników do dostępu do informacji".

Chiny sukcesywnie ograniczają działalność globalnych platform na swoim terenie. W październiku Microsoft poinformował o zamknięciu w tym kraju serwisu LinkedIn ze względu na nadmierne wymagania dotyczące zgodności z lokalnymi przepisami.

fot. Jeremy Bezanger – Unsplash