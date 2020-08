Bitdefender: nowa generacja zabezpieczeń

Lepsza ochrona przed cyberatakami

Najnowsze edycje oprogramowania Bitdefender: Antivirus Plus, Internet Security i Total Security wyposażono w nowy, ujednolicony interfejs ułatwiający znajdowanie najbardziej potrzebnych funkcji, niezależnie od obsługiwanego urządzenia czy systemu operacyjnego. Część zmian poprawia komfort pracy użytkownika, ale są też nowinki zwiększające skuteczność walki z malware'em. Obecnie Bitdefender ma w swojej bazie miliard próbek szkodliwego oprogramowania.

Utrudnienie dla hakerów



Jedna z kluczowych zmian dotyczy skanowania i wykrywania luk oraz błędów konfiguracyjnych występujących w systemach operacyjnych oraz aplikacjach. Vulnerability Scanner naprawia odnalezione luki oraz poprawia błędy konfiguracyjne, dzięki czemu hakerzy nie mogą wykorzystać tego typu podatności. Z kolei funkcja „ocena urządzenia po instalacji" łączy szybkie skanowanie i wykrywanie luk, zarówno pod względem potencjalnych zagrożeń, jak i śladów przeprowadzonych ataków (np. Trickbot, Emotet, AgentTesla).

Jest i VPN

Wbudowana w oprogramowanie antywirusowe najnowsza odsłona VPN jest o 25 proc. szybsza i ma internetowy wyłącznik awaryjny, który zawiesza ruch w przypadku zerwania połączenia. Wprawdzie Premium VPN jest samodzielnym produktem, niemniej znajduje się też w produktach konsumenckich. To ograniczona wersja, która pozwala na przesyłanie do 200 MB danych dla każdego urządzenia, można ją wykorzystać m.in do celów testowych.

Nowa generacja oprogramowania Bitdefender dla użytkowników indywidualnych działa na systemach operacyjnych Windows, macOS, Android i iOS.

fot. Bitdefender