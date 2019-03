Biznesowe laptopy Toshiba z nowymi możliwościami

Wydajność i łączność

Do istniejących już portów HDMI i RGB dołącza kolejny - USB-C. Umożliwia on nie tylko połączenia USB 3.1. zwiększając prędkość przesyłu danych do 5Gbps, ale także pozwala na podłączanie większej liczby urządzeń peryferyjnych. Korzystając ze stacji dokującej Toshiba ograniczymy liczbę potrzebnych kabli do jednego oraz powiększymy pojemność dysku twardego, wykorzystując dyski zewnętrzne idealne dla zapracowanych mobilnych pracowników.

Solidne zabezpieczenia

Z wielowarstwowymi zabezpieczeniami, takimi jak hasło do dysku twardego, i zaawansowanym szyfrowaniem TPM 2.0 użytkownicy Satellite Pro A50-EC mogą korzystać z opcjonalnego touchpada z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych (SecurePad z Synaptics). Tecra A50-EC dodatkowo ma kamerę na poczerwień (IR) umożliwiającą rozpoznawanie twarzy przez Windows Hello i Intel Authenticate.

Poza nowymi zabezpieczeniami, Tecra A50-EC zyskała teraz podświetlenie cichej klawiatury ułatwiające wieczorną pracę. Wszystkie wymienione urządzenia Toshiba na jednym ładowaniu baterii pracują do 10,5 godziny.