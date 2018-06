Blaupunkt BS 02 – telefon, który może uratować życie

Model BS 02 charakteryzuje stabilność działania i klasyczny design. Proste menu, a także czytelny wyświetlacz, zapewniają jego bezproblemową obsługę.

Dzięki funkcji SOS, użytkownik znajdujący się w nagłej sytuacji może powiadomić kogoś bliskiego, że potrzebuje pomocy. To szczególnie istotne, jeśli jest to osoba chora lub starsza.

Sposób działania trybu SOS

Tryb działa nawet wtedy, gdy klawiatura jest zablokowana. Po wciśnięciu przycisku SOS telefon może zadzwonić, a także wysłać wiadomości tekstowe, do wcześniej zdefiniowanych odbiorców (maksymalnie pięciu). W przypadku połączeń telefonicznych, łańcuch alarmowy rozpoczyna się po dłuższym przyciśnięciu klawisza SOS i trwa tak długo, aż ktoś z listy odbierze telefon. Natomiast treść wiadomości tekstowej może być dowolnie edytowana, w zależności od potrzeb. Ponadto po uruchomieniu trybu SOS, telefon emituje donośny sygnał alarmowy.

Inne cechy produktu

Telefon wyposażono w estetyczną podstawkę, pełniącą funkcję stacji bazowej. Dzięki temu telefon można przechowywać oraz ładować w widocznym i stabilnym miejscu, by zawsze pozostawał w zasięgu.

Przekątna wyświetlacza modelu BS 02 wynosi 2 cale, a rozdzielczość to 176 x 220 pikseli. Telefon ma wejście jack 3,5mm, port USB typu B, odtwarzacz audio i video aparat fotograficzny 1,3 MP oraz radio FM. Dostępny jest moduł łączności Bluetooth, co umożliwia na przykład połączenie z zestawem słuchawkowym. Ponadto urządzenie obsługuje karty micro SD do 32 GB

Telefon występuje w czarno-srebrnej wersji kolorystycznej. Sugerowana cena detaliczna wynosi 139 PLN