Blizzard Arena - nowoczesny obiekt na potrzeby rozgrywek e-sportowych

Blizzard Arena Los Angeles została stworzona z myślą o prowadzeniu rozmaitych imprez e-sportowych w ciągu całego roku - dzięki wielu scenom, studiom, reżyserkom oraz obiektom treningowym. Ponadto znajdować się tam będzie sklep z produktami Blizzarda, którego asortyment ma się zmieniać w zależności od odbywających się akurat wydarzeń.

Otwarcie Blizzard Arena Los Angeles dla publiczności odbędzie się w weekend 7-8 października, z okazji play-offów pierwszego sezonu Overwatch Contenders. Będzie to kulminacja pełnych napięcia rozgrywek odbywających się latem w Europie i Ameryce Północnej, podczas której wyłonimy czołowe drużyny reprezentujące wszystkie regiony.

Od 13 października arena będzie miejscem rozgrywania zawodów Summer Championship z cyklu Hearthstone Championship Tour. Czeka nas weekend wypełniony mistrzowskimi rozgrywkami, w których do zdobycia będą nagrody o łącznej wartości 250 000 USD. Ten globalny turniej zakończy trzeci akt HCT i wyłoni ostatnich zawodników zakwalifikowanych na mistrzostwa Hearthstone World Championship, które zostały zaplanowane na początek 2018 roku.

Początkowe bitwy finałów Heroes of the Storm Global Championship (HGC) oraz World of Warcraft Arena Championship zostaną rozegrane w Blizzard Arena Los Angeles pod koniec października. Czołowi zawodnicy w Heroes of the Storm oraz WoW Arena będą walczyć o miejsca w turniejach na konwencie BlizzCon 2017 - dorocznej imprezie gromadzącej fanów gier Blizzard Entertainment z całego świata w kalifornijskim Anaheim - która odbędzie się w dniach 3-4 listopada.

Również w tym roku grupa najlepszych na świecie graczy w Overwatch wykona na arenie swoje pierwsze kroki w drodze do sławy podczas otwarcia rozgrywek Overwatch League - będzie to zarazem początek nowej ery dla profesjonalnego e-sportu. Biorąc przykład z graczy, którzy przetarli szlak e-sportowych zmagań w Overwatch, oddziały Overwatch League reprezentujące poszczególne miasta mają nadzieję stworzyć jak najwyższe standardy współzawodnictwa.