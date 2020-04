Boty rozmawiają i zapamiętują

Boty uczą się konwersacji.

Chatboty na bieżąco reagują na wypowiadane lub napisane zdania, ale nie analizują ich w szerszym kontekście. Startup Posh pracuje nad tym, by boty miały możliwość zapamiętywania podczas konwersacji różnych danych i ich analizowania.

Zrozumieć kontekst

Obecnie większość chatbotów ma za zadanie jedynie zrozumienie pytania użytkownika. W rezultacie wszystkie dostępne systemy (np. Alexa Amazonu) reagują na komunikaty, jednak nie potrafią same z siebie podtrzymać konwersacji. System firmy Posh radzi sobie z tym, używając tzw. rozumienia kontekstu.

Do tej pory, żeby konwersacja z botem zakończyła się powodzeniem, użytkownik musiał zachowywać się w sposób nienaturalny, odpowiadając na zadane pytania lub korzystając z wybierania tonowego. Boty Posha natomiast proszą o opisanie problemu własnymi słowami.

Założyciele startupu podkreślają, że zrozumienie kontekstu jest o wiele łatwiejsze, gdy projektujemy bota dla konkretnej branży. Jeżeli z tego samego systemu korzysta np. sektor medyczny, finansowy czy telekomunikacyjny, to mamy do czynienia z taką sytuacją, jakby pracował dla nich w dziale obsługi klienta ten sam człowiek. A nie jesteśmy w stanie przeszkolić go dobrze w tak różnych dziedzinach. Bot wdrażany do nowej instytucji, ale z tego samego sektora, posługuje się wcześniej zdobytą wiedzą. W dodatku proces zapamiętywania jest kontynuowany, a bot utrwala kolejne dane.

W oczekiwaniu na patent

Chatbota Posha można używać do rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych, a nawet w takich aplikacjach jak Whatsapp, Slack czy Amazon Echo. Do dyspozycji jest także platforma analityczna, dzięki której można poznać problemy, z którymi dzwonią klienci.

Twórcy startupu czekają obecnie na uzyskanie patentu.

Nie tylko branże finansowe

Z chatbotów Posha, zarówno w wersji tekstowej, jak i głosowej, korzysta obecnie kilkanaście instytucji finansowych. W planach założycieli startupu jest rozszerzenie współpracy na firmy z innych sektorów, tak by gromadzić branżowe dane i poszerzyć zakres możliwości systemu. A ten wydaje się bardzo atrakcyjny – już teraz niektóre instytucje dzięki botom Posha są w stanie rozwiązać ponad 90% problemów osób dzwoniących.

fot. Afra 32 – Pixabay