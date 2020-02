Bruksela chce, aby smartfony miały łatwo wymienialne baterie

Unia Europejska zajmuje się intensywnie rynkiem elektroniki konsumenckiej – chodzi dokładnie o baterie w produkowanych obecnie smartfonach. Mowa nie tylko o dyrektywie umożliwiającej ujednolicenie ładowarek na terenie krajów UE, ale także kwestię łatwego wymieniania baterii w smartfonach.

Bruksela argumentuje swoje dążenia do zmian w budowie smartfonów chęcią zmniejszenia liczby generowanych elektrośmieci i potrzebą szerszego recyklingu produktów. Projekty wniosku unijnego ujawniają, że propozycja zmian ma być przedstawiona oficjalnie w połowie marca br. Zgodnie z dyrektywą odpowiedzialność za zmniejszenie liczby elektroodpadów spadnie na producentów sprzętów, tym samym znaczy to, że koncerny będą musiały zapewnić łatwy dostęp do serwisowania urządzeń i wymiany akumulatorów.

fot. Ravi Kumar/Unsplash