Budżetowy iPhone już w przyszłym roku

Wygląda na to, że w 2020 roku Apple wprowadzi do sprzedaży budżetowy model iPhone'a. Firma od lat utrzymuje ceny swoich telefonów na wysokim poziomie, przez co traci wielu potencjalnych klientów. Teraz gigant z Cupertino zamierza jednak skorzystać z niezgody pomiędzy rządem USA a firmą Huawei, aby odbudować swoją pozycję.

Ostatnim budżetowym iPhone'em był wydany w 2016 roku model SE, wyceniony na 400 dolarów. Niewykluczone, że planowany na przyszłą wiosnę smartfon będzie jego następcą, SE cieszył się bowiem dużą popularnością (łącznie sprzedano ponad 40 milionów egzemplarzy). Do podjęcia takich kroków firmę miała skłonić słabnąca pozycja na rynku.

Sprzedaż smartfonów z nadgryzionym jabłkiem mocno zmalała, a firma przestała być drugim największym producentem telefonów. Chociaż wojna handlowa Waszyngtonu z Pekinem jest okazją do zainteresowania nowych klientów w USA, to odbija się też na sprzedaży gadżetów firmy w Chinach. Tim Cook, dyrektor generalny Apple'a, przyznaje jednak, że również ceny są ważnym czynnikiem wpływającym na spadek sprzedaży. Jak podaje Nikkei Asian Review, firma zdecydowała się zmniejszyć produkcję nowych smartfonów o 10 procent względem poprzednich lat.

Pierwsze przecieki sugerują, że budżetowy iPhone ma mieć ekran 4,7 cala i nawiązywać do „ósemki". Podzespoły będą takie same jak we flagowych modelach, ale zabraknie ekranu OLED. Ceny jeszcze nie ustalono.

Apple odmówił komentarza w sprawie tych informacji.

fot. Apple