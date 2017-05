Build 2017: Ile kosztuje zestaw Windows Mixed Reality?

Ile będzie kosztowało Windows Mixed Reality? 299 dolarów w przypadku Acera oraz 329 dolarów za gogle HP. Na obniżenie wartości złożyło się kilka istotnych czynników w tym sama technologia nakładania hologramów, a także np. obecność kabli. Pomimo tego oba urządzenia dalej oferują dokładnie to samo co HoloLens, a przy tym są dostępne dla szerszego grona odbiorców.



To jednak nie wszystko. W trakcie konferencji Microsoft zaprezentował także dedykowane im kontrolery ruchowe. Te zapewniają dokładne śledzenie ruchu w zakresie naszego pola widzenia, korzystając przy tym z czujników zamontowanych w samych goglach.

Cena kontrolerów nie jest jeszcze znana. Wiemy natomiast, że w sprzedaży będzie dostępny zestaw zawierający gogle marki Acer oraz kontrolery w cenie 399 dolarów.