Byli pracownicy WhatsAppa zapowiadają HalloApp

Na pohybel gigantom!

Dwaj byli pracownicy WhatsAppa, Neeraj Arora i Michael Donohue, zaprojektowali portal społecznościowy HalloApp. Dzieląc się szczegółami na temat obsługującej go aplikacji, wielokrotnie podkreślili, że HalloApp jest przeciwieństwem Facebooka. Arora i Donohue uważają, że media społecznościowe, z miejsc, które pomagają ludziom być razem, stały się platformami pozbawionymi prywatności („bo nieustannie ktoś słucha"), a użytkownicy coraz rzadziej piszą szczere posty. Autorzy HalloAppa mówią o innych platformach: „Tam, gdzie oczekiwałeś bezpiecznego miejsca by pozostać w kontakcie z bliskimi [...], znalazłeś treści od osób, których nigdy nie poznałeś – wszystko to jest inwazyjne, a nawet odrzucające".

Platforma, jakiej potrzebowaliśmy?

Z tego powodu główne przesłanie HalloAppa można streścić w opublikowanych w oficjalnym blogu aplikacji hasłach: „Bez reklam. Bez botów. Bez polubień. Bez trolli. Bez obserwujących. Bez algorytmów. Bez influencerów. Bez filtrów do zdjęć. Bez przeładowania treściami. Bez dezinformacji rozprzestrzeniającej się jak niekontrolowany ogień".

Jak pozbawione wszystkich tych elementów medium społecznościowe będzie w praktyce funkcjonować? Można przekonać się o tym już teraz – HalloApp czeka na pobranie w AppStore i Google Play.

fot. Pixabay