CES 2018: Lumix GH5S z nagrywaniem w 4K

Nowa matryca Digital Live MOS 10,2 Mpx z technologią Dual Native ISO i procesorem obrazu Venus Engine odwzorowuje nawet ciemne obszary obrazów i umożliwia nagrywanie przy maksymalnej czułości ISO 51200. Jest to matryca obsługująca wiele formatów obrazu z odpowiednią rezerwą na uchwycenie tego samego kąta widzenia przy tej samej ogniskowej i proporcjach 4:3, 17:9, 16:9 i 3:2. Ponadto umożliwia robienie zdjęć w 14-bitowym formacie RAW, które są łatwiejsze do profesjonalnej obróbki.

Lumix GH5 posiadał funkcję nagrywania wideo w jakości 4K 60p/50p, a nowy model robi kolejny krok naprzód - jest pierwszym aparatem umożliwiającym nagrywanie w jakości 4K 60p/50p w formacie Cinema 4K (przy rozdzielczości 4096x2160). Dodatkowo pozwala na nagrywanie filmów w 10-bitowym formacie 4:2:2, który służy do powszechnie stosowanego w branży filmowej podpróbkowania kolorów w celu ich wiernego odwzorowania. Aparat może również nagrywać wideo w formacie 10-bitowym 4:2:2 przy prędkości przesyłu 400 Mb/s All-Intra w jakości Cinema 4K 24p i 4K 30p/25p/24p, a także przy prędkości przesyłu 200 Mb/s All-Intra w jakości Full HD. Przy nagrywaniu w jakości Full HD i 4K nie obowiązuje żadne ograniczenie czasowe.

Model Lumix GH5S umożliwia rejestrowanie obrazów z wykorzystaniem funkcji HLG (Hybrid Log Gamma) w jakości 4K HDR w trybie Photo Style. Posiada ponadto tryb nagrywania 4K HEVC dla funkcji HLG dostosowany do niskiej prędkości transmisji danych, który umożliwia odtwarzanie treści na urządzeniach AV zgodnych ze standardem kompresji HEVC, takich jak telewizory Panasonic 4K HDR.

Zapis ze zmienną liczbą klatek na sekundę (VFR, Variable Frame Rate) pozwala na nagrywanie filmów w zwolnionym lub przyspieszonym tempie w rozdzielczości C4K/4K (60 klatek na sekundę, maksymalnie 2,5 raza wolniej w 24p) i Full HD (240 klatek na sekundę, maksymalnie 10 razy wolnej w 24p). Omawiany aparat jest fabrycznie wyposażony w V-LogL, dzięki czemu użytkownik nie musi oddzielnie kupować klucza do aktualizacji oprogramowania. Obsługuje on ponadto kody czasowe (timecode). Poprzez ustalenie synchronizacji kodu czasowego z wykorzystaniem przyłącza do synchronizacji błysku oraz konwertera BNC z kablem można z łatwością dokonywać nieliniowej czasowo edycji materiałów nagranych wieloma aparatami. Do wejścia LINE można podłączyć złącze mikrofonu 3,5 mm.

Dzięki zastosowaniu technologii DFD (Depth From Defocus) i bardzo szybkiego przetwarzania sygnałów uzyskano szybki autofokus rzędu 0,07 s, a także 12 (AFS) / 8 (AFC) klatek na sekundę w przypadku wykonywania 12-bitowych zdjęć seryjnych w formacie RAW oraz 11 (AFS) / 7 (AFC) klatek na sekundę w przypadku robienia 14-bitowych zdjęć seryjnych w formacie RAW.

Do precyzyjnego ustawiania ostrości służy 225 różnych obszarów oraz funkcje śledzenia autofokusu (Tracking AF), jednoobszarowego autofokusu (1-area AF) oraz autofokusu punktowego (Pinpoint AF). Funkcja 4K PHOTO umożliwia zapis z prędkością 60 kl./s w rozdzielczości odpowiadającej zdjęciom 8 megapikselowym.

Poprzez zastosowanie wyższej czułości i zoptymalizowaniu matrycy, specjalizujący się w rejestrowaniu obrazów przy słabym oświetleniu GH5S wyróżnia się detekcją jasności -5 EV z wykorzystaniem funkcji Low Light AF. Kolejną przydatną funkcją jest Live View Boost, która umożliwia sprawdzanie kompozycji obrazów nawet w całkowitej ciemności poprzez zwiększenie czułości widoku „na żywo". W trybie nocnym (Night Mode) interfejs menu jest podświetlony na czerwono, który w ciemnym otoczeniu jest łagodny dla oczu. Współczynnik powiększenia w ręcznym ustawianiu ostrości zwiększono z wcześniejszego 10x na 20x, co jest szczególnie przydatne w fotografii astronomicznej.

Z myślą o wytrzymałości aparatu GH5S podczas eksploatacji nawet w trudnych warunkach terenowych jego obudowę wykonano ze stopu magnezu z ramą przednią i tylną z odlewu ciśnieniowego. Sam aparat jest odporny nie tylko na zachlapania i kurz, ale również na mróz nawet do -10 stopni Celsjusza. Wyposażono go w podwójne gniazdo kart pamięci SD, kompatybilne z szybkim i pojemnym standardem UHS II i klasą szybkości zapisu VSC 60. Użytkownik może z łatwością wybrać metodę zapisu w jednym z trzech trybów: Relay Recording, Backup Recording lub Allocation Recording. Aparat wyposażono ponadto w złącze HDMI typu A.

GH5S posiada duży wizjer LVF z wysokim współczynnikiem powiększenia ok. 1,52x/0,76x (odpowiednik aparatu 35 mm), zapewniającym swobodne wyświetlanie obrazu z prędkością 120 kl./s. Dokładny i szybki wyświetlacz OLED ma rozdzielczość 3680 tys. punktów i stuprocentowe pole wyświetlania. Oprócz podwójnych pokręteł, urządzenie wyposażono w poruszający się we wszystkich kierunkach joystick pozwalający na bardziej intuicyjną i wszechstronną obsługę.

GH5S ma zintegrowaną łączność Bluetooth i Wi-Fi, co zapewnia większą elastyczność przy wykonywaniu zdjęć oraz umożliwia ich natychmiastowe i łatwe udostępnianie. Kompatybilność ze standardem Bluetooth 4.2 (zwanym BLE: Bluetooth Low Energy - Bluetooth z niskim zużyciem energii) pozwala na ciągłe połączenie ze smartfonem/tabletem przy minimalnym zużyciu energii. Jeśli chodzi o sieć Wi Fi, pasmo 5 GHz (IEEE 802.11ac) zwiększa bezpieczeństwo i stabilność połączenia w stosunku do konwencjonalnego pasma 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n).