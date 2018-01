CES 2018: Premiera Sony Xperia XA2 i XA2 Ultra

Xperia XA2 i XA2 Ultra posiadają 23-megapikselowy aparat wyposażony w czujnik obrazu Sony 1/2.3" Exmor RS o czułości ISO 12800. Posiada on funkcję nagrywania w 4K, a także nagrywania wideo slow motion w tempie 120 klatek na sekundę. Przedni aparat ma matrycę 8 megapikseli i obiektyw 120°.

Podstawowy model posiada ekran 5,2 cala o rozdzielczości Full HD, z bardzo cienkimi ramkami po bokach. Nowością w linii XA jest czytnik linii papilarnych, który umieszczono na tylnym panelu. Za wydajność odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 630 współpracujący z 3 GB pamięci wewnętrznej i 32 GB pamięci magazynowej. Wbudowany akumulator może pochwalić się 3.300 mAh pojemności i szybkim ładowaniem. XA2 Ultra to model o większym wyświetlaczu (6 cali, Full HD), a co za tym idzie większej obudowie. Model został jednak zaprojektowany bardzo podobnie i również posiada czytnik linii papilarnych na tylnej ścianie. Na te same komponenty postawiono także przy okazji tylnego aparatu i procesora.

Xperia XA2 Ultra posiada jednak dwa aparaty przednie: aparat 16MP z optyczną stabilizacją obrazu oraz drugi aparat 8MP superszerokokątny 120°. Oba wyposażone zostały w lampę błyskową. Większy model posiada 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na pliki. Lepsza jest też bateria, która ma pojemność 3,580 mAh.

Oba urządzenia będą fabrycznie dostępne z systemem Android 8.0 Oreo.ony Xperia XA2 na wybranych rynkach będzie dostępna w wersjach Single SIM i Dual SIM, w czterech świeżych kolorach: srebrnym, czarnym, niebieskim i różowym.

W Polsce pojawi się od lutego we wszystkich salonach operatorów (Single SIM) oraz na rynku otwartym (Dual SIM) w cenie rynkowej 1499 zł.

Xperia XA2 Ultra będzie dostępna na polskim rynku w wersji Dual SIM w cenie 1899 zł.