CES 2019: Nowa wersja Acer Swift 7

Dzięki osiągnięciom projektantów i inżynierów, nowy Swift 7 wpasowuje najnowsze technologie w formę, która jest znacznie mniejsza niż poprzednia wersja. Posiada wąską obudowę z ramkami o wymiarach 2,571 mm, a jego wymiary to 317,9 x 191,5 mm. Podobnie jak w przypadku poprzedniej wersji, Swift 7 pozostaje niesamowicie smukły i lekki, ponieważ ma 9,95 mm grubości oraz waży 890 gramów.

Obudowa została wykonana ze stopów magnezu i litu oraz magnezu i aluminium, co sprawia, że klawiatura jest solidna. Te materiały są od dwóch do czterech razy mocniejsze niż standardowe stopy aluminium o tej samej grubości, przy czym w tym przypadku są nawet o 20 do 35 procent lżejsze. Cała konstrukcja ma na celu utrzymanie wagi laptopa poniżej 1 kg.

Ekran Swift 7 to 14-calowy dotykowy wyświetlacz Full HD 1920x1080 z technologią IPS i jasnością 300 nitów. Laptopa wyposażono w następujące porty:

・2 x USB typu C obsługujące Thunderbolt 3,

・USB 3.1,

・Display Port 1.2

Swift 7 został wyposażony w procesor Intel Core i7-8500Y, aby zapewnić najwyższą wydajność. Do 512 GB szybkiej pamięci PCIe SSD oraz do 16 GB LPDDR3. Bateria pozwala na do 10 godzin pracy.

Cena i dostępność w Polsce

Swift 7 (SF715-52T) będzie dostępny w Polsce na przełomie kwietnia i maja 2019 roku. Informacja dotycząca ceny zostanie podana w późniejszym terminie.