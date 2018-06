CNPS 9X Optima: nowe chłodzenie Zalman

Zalman CNPS 9X Optima może pochwalić się przemyślaną budową, sprzyjającą szybkiemu odprowadzaniu ciepła z CPU. Podstawa coolera, stykająca się bezpośrednio z IHS procesora, składa się z aluminiowego bloku, w który wpasowano cztery miedziane heatpipe'y. Mają one bezpośrednią styczność z powierzchnią chłodzonego układu, co pozwala na szybsze przenoszenie ciepła z CPU na radiator. Warto tu zauważyć, że większość podobnych urządzeń ma podstawę zbudowaną tak, że same heatpipe'y nie dotykają CPU. Tu jest inaczej i to one właśnie bezpośrednio odbierają nagromadzoną energię termiczną. Dalej ciepło wędruje w górę układu, gdzie ciepłowody otoczone są przez solidny, silnie użebrowany radiator. Na nim natomiast znajduje się 120-mm wentylator wydmuchujący gorące powietrze spomiędzy szczelin radiatora.

Wydajny i cichy

Wydajność układu chłodzącego jest tu uzależniona od kilku czynników: zastosowanych materiałów, budowy ciepłowodów, radiatora oraz wentylatora. Od tego ostatniego zależy także głośność całego systemu chłodzenia. Wentylator zastosowany w CNPS 9X Optima posiada specjalnie skonstruowane łopaty, które niejako porządkują przepływ powietrza, niwelując zawirowania wpływające zarówno na efektywność, jak i generowany szum. Producent zdecydował się także na zastosowanie specjalnych łożysk gwintowanych - równie wytrzymałych co łożyska kulkowe, a znacznie cichszych. Do tego ten 120-mm wentylator jest podświetlany za pomocą białych LED-ów.

Wentylator, w miejscach gdzie styka się z radiatorem posiada specjalne, gumowe nakładki, co pozwala do minimum zminimalizować drgania. W zestawie znajdziemy także dobrej jakości pastę termoprzewodzącą Zalman ZM-STG2M.