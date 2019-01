CORSAIR - myszki Harpoon WIRELESS, Ironclaw i M65 RGB ELITE

Harpoon RGB WIRELESS



Harpoon RGB to jedna z najpopularniejszych myszy znajdujących się w portfolio CORSAIR. Dzięki technologii SLIPSTREAM CORSAIR WIRELESS, nowsza konstrukcja popularnego „Harpuna" w żaden sposób nie ustępuje swojemu przewodowemu bratu pod względem wydajności. SLIPSTREAM WIRELESS zapewnia łączność bezprzewodową w paśmie 2,4 GHz. Umożliwia to przesyłanie dwukrotnie większej liczby pakietów niż urządzenia bezprzewodowe poprzedniej generacji, a funkcja inteligentnego przełączania częstotliwości (Intelligent Frequency Shift, IFS) utrzymuje moc sygnału nawet w warunkach intensywnego ruchu w sieciach bezprzewodowych. SLIPSTREAM WIRELESS gwarantuje wydajność myszek turniejowych oraz duży, 10-metrowy zasięg połączenia bezprzewodowego, dlatego gracze mogą korzystać z urządzeń zarówno przy biurku, jak i siedząc na sofie z dala od PC.



SLIPSTREAM WIRELESS nie jest jedyną opcją łączności myszy Harpoon RGB WIRELESS z innymi urządzeniami - gracze mogą także korzystać z technologii Bluetooth o niskim poziomie opóźnień czy przewodowego połączenia USB. Dzięki temu mysz można łatwo połączyć z dowolnym komputerem stacjonarnym, laptopem, a nawet urządzeniem mobilnym. Harpoon RGB WIRELESS to mysz o kompaktowych rozmiarach, ważąca zaledwie 99 gramów. Wyposażona została w wewnętrzną baterię litowo-polimerową o 60-godzinnym czasie działania w trybie bezprzewodowym (przy wykorzystaniu Bluetooth 4.0), optyczny sensor o rozdzielczości 10 000 DPI, sześć w pełni programowanych przycisków oraz podświetlenie RGB konfigurowane w programie CORSAIR iCUE.

Ironclaw RGB

Konwencjonalne myszy bywają niewygodne dla użytkowników o większych dłoniach. Specjalnie dla takich graczy powstała mysz IRONCLAW RGB. Opracowany wspólnie z firmą PixArt, liderem branży sensorów optycznych, sensor PMW3391 zastosowany w „Żelaznym Pazurze" to najbardziej zaawansowany czujnik w historii produktów CORSAIR.

Gracze mogą regulować jego czułość aż do 18 000 DPI w skokach co 1 DPI, co umożliwia ultraprecyzyjne śledzenie ruchów myszy na dowolnej powierzchni. Dzięki IRONCLAW RGB z siedmioma programowanymi przyciskami, dwustrefowym dynamicznym podświetleniem RGB oraz wbudowaną pamięcią gracze mają w garści 105-gramową mysz,.



M65 RGB ELITE

Przygotowaną na CES ofertę myszy CORSAIR dopełnia M65 RGB ELITE. Wzornictwu myszy CORSAIR M65 towarzyszą liczne udoskonalenia opracowane na podstawie opinii tysięcy użytkowników M65. Wyposażona w ten sam co Ironclaw RGB sensor optyczny nowej generacji o rozdzielczości 18 000 DPI mysz M65 RGB ELITE działa jeszcze precyzyjniej niż dotychczas. M65 RGB ELITE ma wytrzymałą konstrukcję aluminiową, a jej masa podstawowa została zredukowana o ponad 15%, do 97 g.

System regulacji wagi umożliwia jej zwiększenie do 115 g oraz ustawienie środka ciężkości odpowiednio do stylu gry. Zaprojektowana od nowa grupa przycisków bocznych z wygodnym przyciskiem snajperskim, który błyskawicznie zmniejsza czułość, dwustrefowe dynamiczne podświetlenie RGB, przełączniki Omron wytrzymujące 50 milionów kliknięć oraz wbudowana pamięć na profile to kolejne zalety świadczące o tym, że M65 RGB ELITE jest najnowocześniejszą wersją najbardziej cenionej myszy CORSAIR.

Dostępność, gwarancja i ceny

Premierowe gryzonie kalifornijskiego producenta będą w pełni dostępne w sprzedaży w Polsce w styczniu 2019. Sugerowana cena detaliczna Harpoon RGB Wireless to 249 PLN, Ironclaw RGB to 259 PLN, natomiast M65 RGB ELITE ma kosztować 299 PLN. Wszystkie modele myszek CORSAIR są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną.