Canon EOS M50 - z pełnym nagrywaniem wideo 4K

Nowy aparat jest połączeniem zaawansowanych funkcji i kompaktowego body. Matryca CMOS APS-C o rozdzielczości 24,1 MP zapewnia zdjęcia w każdych, nawet trudnych warunkach oświetleniowych, prędkość zdjęć seryjnych do 10 kl./s i rozbudowane opcje łączności Wi-Fi i Bluetooth.

Nowy bezlusterkowiec oferuje zaawansowane rozwiązania znane z lustrzanek cyfrowych w niewielkim, poręcznym body, które bez problemu zmieścimy w kieszeni lub torbie. Superszybka i precyzyjna technologia Canon Dual Pixel CMOS AF umożliwia precyzyjne ustawienie ostrości przy zachowaniu wysokiej jakości szczegółów na zdjęciach oraz płynne śledzenie obiektów na filmach Full HD. Co więcej matryca APS-C CMOS o rozdzielczości 24,1 MP pozwala uchwycić zachwycające detale na wideo w 4K, czyli jakości czterokrotnie wyższej niż Full HD.

EOS M50, jako pierwszy aparat Canon, został wyposażony w najnowocześniejszy procesor DIGIC 8, dzięki któremu możliwe jest m.in. nagrywanie wideo 4K, tworzenie filmów poklatkowych 4K czy nawet wycinanie zdjęć z filmów 4K bez utraty jakości. Szybkość zdjęć seryjnych i maksymalny standardowy zakres czułości ISO 25,600 zapewnia ostre zdjęcia dynamicznych ujęć nawet w trudnych warunkach. Dodatkowo procesor DIGIC 8 usprawnia pracę systemu AF - funkcje Auto Lighting Optimizer (automatyczny optymalizator jasności), korekcja zniekształceń (Digital Lens Optimizer) czy tryb priorytetu jasnych partii obrazu (Highlight Tone Priority) zapewniają doskonałą jakość obrazów, które możemy udostępniać bezpośrednio z aparatu.

Nagrywanie filmów HD z prędkością do 120 kl./s pozwala rejestrować zawsze płynne sekwencje i odtwarzać je w zwolnionym tempie. Po raz pierwszy w historii bezlusterkowców EOS M udało się również osiągnąć szybkość zdjęć seryjnych na poziomie 10 kl./s. W połączeniu z 7,1 kl./s w trybie ciągłego AF mamy pewność, że zachowamy na zdjęciach ostre obiekty nawet podczas fotografowania dynamicznych scen.

Łączność Wi-Fi i Bluetooth

Dzięki aplikacji Canon Camera Connect, EOS M50 bez problemu integruje się z inteligentnymi urządzeniami mobilnymi z systemem iOS i Android. Stałe, energooszczędne połączenie via Bluetooth pozwala zdalnie uruchomić aparat za pomocą smartfona czy tabletu, a także połączyć się z Wi-Fi w celu zdalnego fotografowania i przesyłania zdjęć na urządzenie mobilne.

Zdjęcia i filmy mogą być automatycznie przesyłane z aparatu na urządzenia inteligentne, przez co multimedia możemy natychmiast udostępnić na serwisach społecznościowych. Co więcej, wszystkie zarejestrowane materiały możemy przesyłać do chmurowej aplikacji Canon Irista lub automatycznie i bezprzewodowo zsynchronizować z komputerem PC lub Mac - wszystko za pomocą programu Canon Image Transfer Utility 2.

EOS M50 będzie dostępny w sprzedaży na polskim rynku w II połowie marca.



Rekomendowana cena detaliczna (body): 2579,99 zł brutto.

Kluczowe cechy:



• Matryca APS-C CMOS o rozdzielczości 24,1 MP

• Nagrywanie wideo 4K

• Superszybka i precyzyjna technologia Canon Dual Pixel CMOS AF

• Seryjne zdjęcia z prędkością do 10 kl./s.

• Możliwość podpięcia ponad 80 obiektywów EF/EF-S

Zawartość pudełka:

• Aparat EOS M50 (czarny lub biały)

• Zaślepka korpusu R-F-4

• Pasek EM-200DB

• Ładowarka LC-E12E

• Akumulator LP-12

• Kabel zasilający