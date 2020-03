Cenniejsze niż sprzęt

„Nie daj się złapać w prima aprilis” („Don't be an April Fool”) to hasło Światowego Dnia Kopii Zapasowej. World Backup Day od 2011 r. obchodzony jest w ostatni dzień marca.

Pomysłodawcy wydarzenia starają się przypomnieć użytkownikom sprzętu elektronicznego, że urządzenia takie jak komputery, tablety czy smartfony stosunkowo łatwo jest zastąpić w przypadku awarii, jednak z utraconymi wówczas plikami sprawa nie jest już taka prosta. W pewnych przypadkach dane okazują się cenniejsze od dysków albo pamięci, w których były przechowywane.

Na stronie internetowej poświęconej Światowemu Dniowi Kopii Zapasowej można znaleźć porady dotyczące tworzenia backupu zarówno na urządzeniach lokalnych, jak i w wersji online oraz przypomnienie, dlaczego tak ważne jest zabezpieczanie najcenniejszych informacji.

fot. World Backup Day