Chcemy lepiej dbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie

Niemal 97% dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej korzysta już z internetu. Główne urządzenia wykorzystywane w tym celu przez najmłodszych to telefon (70%) i komputer (64%) - wynika z badania przeprowadzonego na rodzicach przez firmę F-Secure oraz Polkomtel, dostawcę usług telekomunikacyjnych operatora sieci Plus. Na kolejnych pozycjach znalazły się tablet (40%), konsola (7%) oraz Smart TV (7%).

Mimo, że większość rodziców, którzy zakupili już telefon dla dziecka nie korzysta z rozwiązań bezpieczeństwa, to zauważamy zmianę świadomości wśród tych, którzy dopiero planują podarować dziecku pierwszy smartfon. Coraz więcej rodzin chciałoby skorzystać z gotowych rozwiązań, które pomogłyby ograniczyć niepożądane treści i blokować nieodpowiednie aplikacje. Ponad połowa rodziców przyznaje, że znaczący wpływ na ich decyzję przy wyborze oferty operatora miałaby dostępność usługi z zakresu ochrony rodzicielskiej - mówi Marek Nowowiejski, kierownik ds. rozwoju usług w sieci Plus.

Co trzeci rodzic stara się kontrolować czas, który dziecko spędza z telefonem wprowadzając ograniczenia - najczęściej są to limity czasowe. Zdarza się również, że dostęp do smartfona traktowany jest jako element gratyfikacji, np. za to, że dziecko jest grzeczne lub wykonało swoje obowiązki. Według badania w większości polskich rodzin rozmawia się na temat bezpieczeństwa w sieci.

80% rodziców rozmawiało ze swoimi dziećmi o bezpieczeństwie w internecie i jest to bardzo pozytywny sygnał, ponieważ rozmowa najlepiej pomaga najmłodszym rozpocząć przygodę z siecią. Wspólne odkrywanie treści oraz ukazywanie potencjalnych zagrożeń przyczyni się nie tylko do wzrostu świadomości podopiecznych o niebezpieczeństwach, ale również zwiększy zaufanie w rodzinie. Przed podarowaniem nowego urządzenia warto zainstalować aplikację ochronną. Opiekunowie nie będą musieli martwić się o to czy dziecko ma dostęp do szkodliwych treści, a korzystanie z internetu czy konkretnych aplikacji możliwe będzie tylko w określonych godzinach i przez ustalony wcześniej czas - mówi Karolina Małagocka, ekspert ds. prywatności w firmie F-Secure.

Większość badanych przyznaje, że chciałaby skorzystać z aplikacji ochronnej, a w szczególności rodzice, którzy jeszcze nie zakupili smartfona dla dziecka - 84% z nich wyraziło zainteresowanie takim rozwiązaniem.