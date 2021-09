Chiny chcą zdominować standaryzację sieci 6G

Wyprzedzić blokadę

Choińskie firmy, uniwersytety oraz instytuty badawcze składają najwięcej wniosków patentowych związanych z technologią 6G – wynika z raportu Nikkei Asia. Z Państwa Środka pochodzi aż 40,3 procent takich zgłoszeń.

Drugie miejsce na liście zajmują Stany Zjednoczone (35,2 procent wniosków), a trzecia jest Japonia (9,9 procent). Cała Europa wnioskuje o przyznanie praw do 8,9 procent technologii 6G; pierwszą piątkę zamyka Korea Południowa (4,2 procent zgłoszeń).

Autorem największej liczby wniosków (12 procent) jest koncern Huawei – dostawca około 30 procent stacji bazowych uruchomionych na świecie w 2020 roku. Inni wyróżniający się wynalazcy to firmy państwowe, takie jak State Grid Corporation of China i China Aerospace Science and Technology. Chiny rozwijają przede wszystkim technologie sztucznej inteligencji oraz łączności ruchomej na częstotliwościach terahercowych, przewidywane jako niezbędne składniki sieci 6G.

Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, dominują Qualcomm i Intel, które już pozyskały wiele patentów na chipy stosowane w smartfonach i innym sprzęcie IT. Z kolei przedsiębiorstwa z Japonii (a przede wszystkim firma Nippon Telegraph & Telephone) złożyły wiele zgłoszeń dotyczących komunikacji optycznej do wykorzystania w sieciach szkieletowych 6G i infrastruktury mobilnej w obszarach miejskich (m.in. ograniczania opóźnień transmisji).

Przedstawione wyniki uzyskano po sprawdzeniu około 20 tysięcy wniosków patentowych.

Oczekuje się, że Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU, International Telecommunication Union) rozpocznie około 2024 roku prace standaryzacyjne związane z technologią 6G. Łączność będzie realizowana w paśmie od 100 GHz do 3 THz, a prędkości transmisji danych powinny być dziesięciokrotnie większe niż w sieciach 5G i wynieść nawet 1 Tb/s.

Sieci szóstej generacji mają być wykorzystywane m.in. do realizacji usług wirtualnej rzeczywistości jakości HD, oraz wspomagania zadań wymagających przetwarzania dużej ilości danych w czasie rzeczywistym – na przykład autonomicznej jazdy.

Chiny zamierzają mieć mocny głos w sprawach związanych ze standaryzacją technologii 6G i być niezależne od dostawców systemów zewnętrznych.

fot. Wei Zhu – Pixabay