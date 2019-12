Chiny pozbywają się zagranicznego sprzętu

Władze w Pekinie nakazały wymianę zagranicznego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w biurach wszystkich agencji rządowych i instytucji publicznych – informuje „Financial Times". Ich miejsce mają zająć urządzenia, systemy operacyjne i aplikacje produkowane w Chinach.

Według gazety proces zastępowania zewnętrznego sprzętu i oprogramowania ma być realizowany w ramach trzyletniego planu „3-5-2": w 2020 roku obejmie on 30% urządzeń, w 2021 – 50%, a w 2022 – 20%. Oznaczałoby to, że chińska administracja wymieni od 20 do 30 milionów komputerów.

Opisywane posunięcie jest częścią podejmowanych od dawna prób zmobilizowania sektora publicznego i prywatnego do wspierania krajowych firm i rodzimych technologii. Przed pięciu laty chińskie władze starały się (bez powodzenia) zastąpić systemy Windows i Android lokalnymi odpowiednikami.

Tym razem próba uniezależnienia się od zewnętrznych produktów zbiega się w czasie z sankcjami nałożonymi przez USA na chińskich dostawców sprzętu. Amerykańskie władze zakazały stosowania urządzeń koncernów Huawei i ZTE do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Posunięcie chińskiego rządu jest odczytywane jako działanie odwetowe, które uderzy w koncerny takie jak HP, Dell czy Microsoft.

Pojawiają się jednak wątpliwości, czy Chiny są w stanie pozbyć się zagranicznego sprzętu i oprogramowania w czasie zaledwie trzech lat. Nawet krajowi analitycy są zdania, że trudno znaleźć alternatywy dla systemów operacyjnych Windows i MacOS na tyle dojrzałe, aby były w stanie sprostać wymaganiom nowoczesnego państwa. Problem dotyczy także katalogu oprogramowania: przykładowo niewielu programistów pisze aplikacje dla chińskiego systemu operacyjnego Kylin OS.

Trudne może się okazać także zdefiniowanie pojęcia „sprzęt produkowany w kraju". Lenovo, chiński dostawca komputerów osobistych, wykorzystuje procesory Intela i dyski twarde Samsunga. To samo dotyczy licencjonowanych technologii, takich jak architektura ARM.

Z dodatkowymi utrudnieniami muszą się liczyć także chińscy naukowcy. Jeżeli zostaną oni odcięci od narzędzi, z których korzystają ich zagraniczni koledzy, na pewno odbije się to na wynikach badań w dziedzinach, w których Państwo Środka chce zająć pozycję światowego lidera (tak jak w przypadku prac nad sztuczną inteligencją).

fot. Pixabay