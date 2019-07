Chipy AMD Ryzen trzeciej generacji trafiły do Polski

Trzecia generacja procesorów Ryzen zawitała do polskich sklepów. Wszystkie układy wykonano z zastosowaniem nowej mikroarchitektury Zen 2 w procesie technologicznym 7 nm.

Dzięki temu udało się rozdzielić funkcje procesora na dwa jądra krzemowe. Ta zmiana sprawiła, że przy zastosowaniu podstawki AM4 udało się dodać więcej rdzeni o szybszym taktowaniu. Najdroższy model ma dzięki temu aż 12 rdzeni i 24 wątki. Względem poprzedniej generacji wzrosła też wydajność jedno- i wielowątkowa.

Lista chipów wraz z cenami:

Ryzen 5 3600 – 919 zł

Ryzen 5 3600X – 1149 zł

Ryzen 7 3700X – 1499 zł

Ryzen 9 3900X – 2299 zł

Na najbardziej wydajny model Ryzen 9 3950X trzeba jeszcze poczekać do września. Podobnie jak 3900X wyposażono go w 16 rdzeni. Względem słabszego modelu zwiększy się maksymalne taktowanie oraz ilość pamięci L2 (z 6 do 8 MB). Według przecieków Wccftech, kość tę można podkręcić do 5,4 GHz.

Na ten moment w sieci pojawiły się wyniki testów modeli Ryzen 9 3900X oraz 7 3700X. Serwis Tomshardware chwali Ryzena 7 3700X za niższy pobór mocy (65 W) względem konkurencyjnego Core i7-9700 (95 W). Zauważalnie niższa niż u rywali jest też cena za wątek, która wynosi 20–25 dolarów, podczas gdy u Intela siega 40 dolarów.

fot. AMD